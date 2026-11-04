Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) изпрати позиция до "Топлофикация София" ЕАД и Столична община с настояване за незабавно възстановяване на отоплението и топлата вода в студентските общежития в столицата. Повод за реакцията са десетки сигнали от студенти в район "Студентски", оплакващи се от студени стаи и непостоянна температура на водата на фона на застудяващото време. Студентската организация настоя за спешна работна среща с институциите за определяне на конкретни срокове и предупреди за готовност за протестни действия при липса на резултат.

Столична община

В писмото си от организацията съобщават за тежки битови проблеми в редица сгради в комплекса. В част от блоковете отоплението липсва напълно, докато в други подаването на топла вода е прекъснато или с недостатъчна температура. Представителите на академичната общност изразяват безпокойство за здравето на младежите и условията за подготовка за учебните занятия.

Студентските съвети настояват общинското топлофикационно дружество да посочи точни графици за отстраняване на авариите за всеки отделен блок. Исканията включват извършване на съвместни технически инспекции с управителите на общежитията и публично оповестяване на причините за възникналите смущения по мрежата.

Към кмета на Столична община е отправен призив за цялостна координация между дружеството, районната администрация и ръководствата на висшите училища. Организацията изисква въвеждане на ежедневно информиране на наемателите до окончателното нормализиране на топлоподаването. Сред дългосрочните мерки студентите поставят задължителното предварително публикуване на планове за профилактика и ремонти, съдържащи ясни дати и очаквана продължителност на спиранията.

"За студентите всяко забавяне означава още една вечер в студена стая и още една сутрин без топла вода", заявяват от ръководството на НПСС.

Организацията очаква официален писмен отговор от местната власт и провеждане на разговори в спешен порядък. При липса на навременни институционални действия студентските представители декларират готовност за преминаване към масови протестни демонстрации.

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
56-годишната Клаудия Шифър позира разголена за "чувствена“ модна кампания Лайф
56-годишната Клаудия Шифър позира разголена за "чувствена“ модна кампания
7588
Българин стана световен шампион по канадска борба Корнер
Българин стана световен шампион по канадска борба
12098
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му Бизнес
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му
17582
Щети за десетки милиони след кибератаката срещу супермаркети в над 10 европейски държави IT
Щети за десетки милиони след кибератаката срещу супермаркети в над 10 европейски държави
4815
Какво са яли и пили хората преди 4000 години? Impressio
Какво са яли и пили хората преди 4000 години?
1097
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
8179
Потайностите на Източните Родопи: По-голям от Перперикон? Харман кая пази мистерии от древен свят Trip
Потайностите на Източните Родопи: По-голям от Перперикон? Харман кая пази мистерии от древен свят
2766
Торта без брашно и захар със само 100 калории на парче? Ето рецептата Вкусотии
Торта без брашно и захар със само 100 калории на парче? Ето рецептата
1193
Новият живот вече е близо: 3 зодии ги очакват големи промени през ноември Zodiac
Новият живот вече е близо: 3 зодии ги очакват големи промени през ноември
1350
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
1314