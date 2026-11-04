НПСС сезира "Топлофикация София" и Столична община за проблеми в общежитията и обяви готовност за протести

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Националното представителство на студентските съвети (НПСС) изпрати позиция до "Топлофикация София" ЕАД и Столична община с настояване за незабавно възстановяване на отоплението и топлата вода в студентските общежития в столицата. Повод за реакцията са десетки сигнали от студенти в район "Студентски", оплакващи се от студени стаи и непостоянна температура на водата на фона на застудяващото време. Студентската организация настоя за спешна работна среща с институциите за определяне на конкретни срокове и предупреди за готовност за протестни действия при липса на резултат.

В писмото си от организацията съобщават за тежки битови проблеми в редица сгради в комплекса. В част от блоковете отоплението липсва напълно, докато в други подаването на топла вода е прекъснато или с недостатъчна температура. Представителите на академичната общност изразяват безпокойство за здравето на младежите и условията за подготовка за учебните занятия.

Студентските съвети настояват общинското топлофикационно дружество да посочи точни графици за отстраняване на авариите за всеки отделен блок. Исканията включват извършване на съвместни технически инспекции с управителите на общежитията и публично оповестяване на причините за възникналите смущения по мрежата.

Към кмета на Столична община е отправен призив за цялостна координация между дружеството, районната администрация и ръководствата на висшите училища. Организацията изисква въвеждане на ежедневно информиране на наемателите до окончателното нормализиране на топлоподаването. Сред дългосрочните мерки студентите поставят задължителното предварително публикуване на планове за профилактика и ремонти, съдържащи ясни дати и очаквана продължителност на спиранията.

"За студентите всяко забавяне означава още една вечер в студена стая и още една сутрин без топла вода", заявяват от ръководството на НПСС.

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Организацията очаква официален писмен отговор от местната власт и провеждане на разговори в спешен порядък. При липса на навременни институционални действия студентските представители декларират готовност за преминаване към масови протестни демонстрации.

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