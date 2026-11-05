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Топла вода, пара от земята и наводнени мазета създават сериозни битови проблеми от месеци на жителите на столичния квартал "Мусагеница", докато в същото време в домовете им липсва топлоподаване, съобщава БНТ.

Столична община

На фона на ситуацията гражданите с ирония оприличават квартала си на СПА курорт като Сапарева баня, а в Столичния общински съвет предстои изслушване на ръководството на "Топлофикация София".

Заради тежки аварии по амортизираната топлопреносна мрежа на няколко места между блоковете са се образували езерца, от които се издига топла пара. Водата е достигнала и до основите на жилищните сгради.

"То беше малко и постепенно, постепенно започна да влиза в мазетата. Намери си път към основите. Моят съпруг седи денонощно там да изгребва водата", разказва пред Националната телевизия жителката на квартала Емилия Гаврилова.

Друг потърпевш - Никола Беловеждов, споделя, че проблемът датира още от пролетта и го е принудил да предприеме действия за своя сметка: "Аз се принудих в един момент да инсталирам вентилатори, които да изкарват влагата с цел да се намали в мазетата. И от април месец никой не решава този проблем, а водата продължава да тече в основите на блока."

Успоредно с риска от компрометиране на сградите, десетки семейства посрещат застудяването на студено.

"Над месец на места липсва топла вода, а вече и парно. Бойлери, печки използваме - това са допълнителни разходи. Не ни харесва, а и не дава топлината на парното", коментира Велизар Агопян.

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От "Топлофикация София" потвърдиха за множеството регистрирани аварии в квартал "Мусагеница", като посочиха, че причината е силно амортизираната подземна мрежа.

От дружеството уверяват, че екипите им работят по отстраняването на пробивите, но допълват, че трайното решение изисква цялостна поетапна подмяна на остарелите тръбопроводи.

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