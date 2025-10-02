"Въпреки спекулациите за предстояща криза, реализирахме успешна процедура, без да допуснем прекъсване или влошаване на банковото обслужване - както за гражданите, така и за бизнеса", заяви кметът Васил Терзиев

95 Снимка: БТА

Новите разплащателни сметки, сметките за събиране на приходите на Столична община, физическите и виртуални ПОС терминали, са вече активни. Това съобщи в профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

По думите му "апокалипсисът отново се отлага", а Общината има нова обслужваща банка - от вчера, 1 октомври.

"Пощенска банка ("Юробанк България" АД) пое обслужването на общината", отбеляза Терзиев.

"Въпреки спекулациите за предстояща криза, реализирахме успешна процедура, без да допуснем прекъсване или влошаване на банковото обслужване - както за гражданите, така и за бизнеса. Показахме, че когато се работи професионално и отговорно, можем да се справяме с предизвикателствата", пише още градоначалникът.

И изказва благодарности и "на Общинска банка, където вече закрихме всички сметки, и на Пощенска банка - за бързия и плавен преход".

"Най-вече благодаря на всички колеги в екипа на Столична община, които работиха неуморно, за да осъществим този процес. Заедно продължаваме да работим за все по-добро обслужване на всички граждани от страна на общината", добавя Васил Терзиев.

"Общинска банка", с която Столичната община работи близо 30 години, реши да прекрати обслужването на сметките на Столичната община. След прекратяването на договорите от "Общинска банка" беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната, припомня БТА.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Уникредит Булбанк" АД, "Юробанк България" АД, като и четирите отправиха оферти.

