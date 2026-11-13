Столичната община пусна двупосочна "зелена вълна" по бул. "Владимир Вазов"
Новата координация на светофарите съкращава три пъти времето за преминаване през участъка и обхваща както градския транспорт, така и автомобилното движение
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Столичната община въведе двупосочна координация на светофарните уредби (т.нар. "зелена вълна") по бул. "Ген. Владимир Вазов" - от ул. "Поп Груйо" до разклона за кв. "Враждебна".
Столична община
С новата организация времето за преминаване през отсечката е намалено три пъти, съобщават от пресцентъра на СО.
Координацията обхваща както автобусите от линии 112, 117, 118 и 119, така и автомобилния трафик. Целта е да се осигури по-плавно движение и да се намали времето, което хората прекарват в чакане на светофари и в задръствания.
Промяната е част от работата на Столичната община за подобряване на организацията на движението чрез анализ на трафика и адаптиране на светофарните уредби според реалното натоварване и нуждите на участниците в движението.
Въвеждането на "зелена вълна" в рамките на разрешената скорост позволява по-плавно придвижване и намалява риска от превишаване на скоростта. По-добрата организация спестява време, но не отменя необходимостта от спазване на ограниченията.
Столичната община призовава водачите да шофират отговорно и да се съобразяват със скоростните ограничения и пътните условия. Безопасността зависи от поведението на всеки участник в движението.
С новата организация жителите на кварталите Враждебна, Кремиковци, Челопечене и Ботунец, на Бухово и селата Желява, Яна и Горни Богров ще имат по-бърза и удобна връзка с новоизградената метростанция "Ген. Владимир Вазов".