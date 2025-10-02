Причината е технически проблем, заявиха от МВР и се извиниха

391 Снимка: Велина Василева, кореспондент на БТА в Сливен

Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" временно не работи. Причината е технически проблем, заявиха от пресцентъра на МВР.

Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) в момента не работи, добавиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Услугите, за които се изисква достъп до АИС-АНД, включително чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни, допълват от министерството.

Чрез системата може да се установи наличие на връчени или невръчени наказателни постановления, фишове или електронни фишове по Закона за движението по пътищата или по Кодекса за застраховането, се посочва в информация на сайта на МВР.

От министерството се извиняват за причиненото неудобство.

14 701 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха още от МВР. Извършен е контрол на 16 750 водачи и пътници. Съставени са 4692 фиша и 780 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, един водач е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 13, а един е отказал тестване.

