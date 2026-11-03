От формацията определят сделката като опит за защита на частен интерес за сметка на обществения и твърдят, че тя облагодетелства сина на собственика на "Еврохолд"

199 Снимка: БТА

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"Спаси София" се обяви против предложена от кмета на София Васил Терзиев замяна на общински имоти в кв. "Драгалевци" срещу частен терен в полите на Витоша. Според партията сделката е неизгодна за общината, тъй като срещу имот с ограничени възможности за застрояване тя ще предостави два терена с близо 17 пъти по-голям строителен потенциал.

Докладът на кмета за предварително съгласие за извършване на замяната е включен в дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет (СОС) на 5 ноември. От "Спаси София" призовават Терзиев да го оттегли. По думите им предложението е внесено в последния момент, след като през последните два месеца не е имало заседания на общинския съвет.

От формацията определят сделката като опит за защита на частен интерес за сметка на обществения и твърдят, че тя облагодетелства сина на собственика на "Еврохолд".

Частният имот се намира по трасето на популярния туристически маршрут "Слънчева алея", който свързва Княжево със Златните мостове. Според информацията на "Спаси София" теренът е собственост на сина на председателя на надзорния съвет на "Еврохолд". Той е придобит през 2024 г. за 227 524,89 евро, а сега наети от собственика оценители са определили стойността му на 632 000 евро - почти три пъти повече.

Срещу частния терен общината предлага да предостави два свои имота в кв. "Драгалевци" с обща площ около 2400 кв. м. Те са оценени общо на приблизително 622 607 евро. Така, според предложението, частният собственик трябва да доплати около 180 000 евро.

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От "Спаси София" поставят под въпрос и оценката на общинските терени. Според предварителните им изчисления разликата между определената им стойност и реалния им пазарен потенциал може да доведе до загуби за общината в размер на над 1 млн. евро.

От партията обръщат внимание и на бизнес отношения в миналото между кмета и представители на "Еврохолд". По техни данни Васил Терзиев е бил член на Съвета на директорите на "Армада Кепитъл" заедно с друг от собствениците на холдинга.

Като допълнителен аргумент срещу предложението от "Спаси София" посочват промяна в подробния устройствен план на един от общинските имоти. По думите им със заповед на кмета предназначението на терена е променено от "за трафопост и озеленяване" на "за жилищно строителство", без за това да има решение на Общинския съвет. Заповедта се обжалва от собственик на съседен имот.

Междувременно докладът на кмета Васил Терзиев за одобряване на предварително писмено съгласие за придобиване чрез замяна на частния имот в местността "Беловодски път - Боянско", район "Витоша", беше приет на заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет към СОС. Окончателното решение предстои да бъде взето от общинските съветници на заседанието

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