То е заради необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ с между дружеството и "Булгаргаз"

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров свиква извънредно заседание на съвета в петък, заради необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ с между "Топлофикация София" и "Булгаргаз" ЕАД. Заседанието е насрочено за 10:00 ч., съобщиха от пресцентъра на съвета.

Единствената точка в дневния ред е изслушване на изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова. Те ще представят информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между "Топлофикация София" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество. Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон, както и планираните ремонтни дейности, допълва БТА.

В края на миналата седмица от групата на "Спаси София" поискаха свикване на извънредно заседание на Столичния общински съвет този четвъртък, на което да бъдат изслушани изпълнителният директор и ръководството на "Топлофикация София" ЕАД заради ремонта в квартал "Дружба 2".

Ремонтът на топлопреносната мрежа в "Дружба 2" ще бъде извършен за възможно най-кратко време. Дружеството е взело всички необходими мерки за намаляване на неудобствата за гражданите, каза изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров по време на изслушане в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община миналата седмица. По-късно пред журналисти той уточни, че на 29 септември ще има график кога ще бъдат извършени спиранията на топлоподаването заради ремонта.

