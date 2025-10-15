Моделът му на общинско предприятие, пряко подчинено на кмета, означава гъвкавост, бърза мобилизация и липса на политически борби, заяви Васил Терзиев

338 facebook.com/VassilTerzievZaSofia

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СТПО), известно като завода за боклук на София, е постигнало рекорди по износ на RDF гориво - 90 270 тона за 2025 г. (повече от цялата 2024 и от 2023 г.) и по приходи от рециклируеми материали - 1 754 846 лв. (два пъти повече от 2024 г. и почти пет пъти повече от 2023 г.), обяви кметът Васил Терзиев във фейсбук.

"Това е доказателство, че беше правилното решение да започнем битката с отпадъците от нейната крайна точка - депото, превръщайки СПТО в ключов елемент от устойчивото управление на отпадъците", написа той, заявявайки, че заводът вече изпълнява своята задача.

Терзиев припомним, че заводът е бил обект на безпрецедентен брой проверки - от прокуратурата, ДАНС, АДФИ, МОСВ и редица други институции, като само екоминистерството са направили 17 проверки за година и половина, при 4 за 8 години при предишното управление.

"Не успяха да открият нарушения в настоящото управление. Това е най-силното потвърждение, че СПТО днес работи прозрачно, ефективно и в интерес на гражданите", посочва столичният кмет.

По думите му моделът на завода за боклук - общинско предприятие, пряко подчинено на кмета, означава гъвкавост, бърза мобилизация и липса на политически борби.

"Затова именно СПТО пое временната организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" - като естествено продължение на екипа на общината", изтъква Терзиев, добавяйки, че да разлика от него, "Софекострой" е общинско дружество под контрола на Столичния общински съвет.

