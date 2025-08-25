На 26 август (вторник) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. "Владимир Вазов" и ул. "Бесарабия", Ж.к. Левски В се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на "Софийска вода" в района на:

ул. "Витиня", бул. "Владимир Вазов",

ул. "Бесарабия"

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Левски В, ул. "Бесарабия" пред входа на магазин "Декатлон".

На 26 август (вторник) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на в.з Киноцентъра III част, ул. "Детски мир" № 6., се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 17:00 часа на клиентите на "Софийска вода" в района на:

в.з.Киноцентъра III част.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: в.з.Киноцентъра III част - ул. "Детски мир" срещу № 18.

На 26 август (вторник) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бл. 9 и бл. 10, ж.к. "Красна поляна" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на "Софийска вода", живеещи в:

бл. 9 и бл. 10.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на паркинга между бл. 9 и бл. 10.

На 26 август (вторник) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. "Копенхаген" и ул. "Обиколна", ж.к. Дружба 2 се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 22:00 часа на клиентите на "Софийска вода" в района на:

ж.к. Дружба 2 - 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та част,

ул. "Хайделберг", Логистичен център "Боила"

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес:

  1. ж.к. Дружба 2, бул. "Копенхаген" и ул. "Обиколна",
  2. ж.к. Дружба 2ул. "Димитър Пешев" и ул. "Делийска воденица".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на "Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

"Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

Съдържание на: "Софийска вода" АД
