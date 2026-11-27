Снегопочистващата техника ще бъде на терен два часа преди очаквания снеговалеж, а работата на екипите ще се следи в реално време

0 Снимка: БТА

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Столичната община е в готовност за очакваното застудяване и снеговалеж. На разположение са 339 специализирани машини, от които 170 снегорина, както и малогабаритна техника за почистване на тесни улици, тротоари, велоалеи и пешеходни пътеки, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Налични са близо 24 хил. тона смеси за зимните обработки и 5000 тона пясък за Природен парк "Витоша". "Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация. Процесът е обезпечен и работата на екипите е координирана", заяви кметът на София Васил Терзиев.

В различните части на града са определени близо 50 точки за бърза реакция. Метеорологичната обстановка се следи постоянно, а съгласно договорите снегопочистващата техника трябва да бъде разположена на определените места минимум два часа преди прогнозирания час за начало на снеговалежа, за да може да започне работа своевременно.

Със започването на снеговалежа започват и обработките против заледяване. Първо се обработват основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и общинските пътища. Следват улиците, на които има болници, училища и детски градини, а след това кварталните улици, тротоарите и останалите възложени участъци.

Контролът върху работата на изпълнителите се осъществява в реално време. Машините са оборудвани с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, които позволяват да се проследяват местоположението им и извършваните обработки. Столичният инспекторат следи изпълнението на възложените дейности. В новите договори санкциите за неизпълнение са увеличени. За непочистена спирка санкцията вече е 1500 евро при 1000 евро досега. Контролът ще продължи през целия зимен сезон, а при неизпълнение на договорните задължения на фирмите ще бъдат налагани предвидените санкции.

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От 1 декември до 31 март ще се прилага зимна организация на движението в Природен парк "Витоша", която дава приоритет на достъпа с градски транспорт и съобразява автомобилния трафик с наличния капацитет за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 ч. движението по пътищата от кв. "Бояна" до местността Офелиите и от кв. "Драгалевци" до хижа "Алеко" ще се управлява от Общинска полиция. Когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено, достъпът остава отворен. При запълване на капацитета за паркиране се въвежда временно ограничение, за да се избегнат задръстванията и блокирането на пътя.

От Общината призовават гражданите, бизнеса и етажните собствености да почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си, за да се осигури свободно и безопасно преминаване на пешеходците през зимата.

Проверихме повече от 400 автомобила със специализирана техника, от които 170 са снегопочистващи машини, съобщи директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов преди дни. Подготвени са над 23 000 тона специализирани смеси за допълнително посипване на замръзнали и заледени участъци. Осигурени са и над 500 тона пясък специално за природен парк "Витоша".

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