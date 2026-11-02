Столичният общински съвет ще разгледа предложението на 5 ноември, а половината от приходите от глоби ще остават в общинския бюджет

545 Снимка: zapernik.com

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Столичната община може да изгради собствена мрежа от камери за контрол на скоростта и други нарушения на пътя. Предложението предвижда първоначално да бъдат поставени 20 автоматизирани контролни точки, а впоследствие броят им да достигне 50. Идеята ще бъде разгледана от Столичния общински съвет (СОС) на заседанието му на 5 ноември, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Докладът е внесен от общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев. Той предлага създаването на специализирана работна група, която да координира проекта и да подготви необходимата финансова рамка за бюджета на София за 2027 г.

Камерите могат да установяват превишена скорост, преминаване на червен сигнал на светофара, движение в лентите за обществен транспорт, неизползване на обезопасителен колан, ползване на мобилен телефон по време на управление и неспазване на пътната маркировка.

"Целта на тази система не е събирането на глоби и пълненето на хазната, а спасяването на човешки животи. Опитът ни показва, че само два-три месеца след поставянето на камери на ключови места, нарушенията намаляват драстично с 60 до 80%. С промените в закона София най-накрая има възможност да инвестира половината от тези средства обратно в града - единствено и само за по-сигурни улици, по-безопасни кръстовища и по-добра пътна инфраструктура", коментира Ставрев, цитиран от пресцентъра на СОС.

Според пазарните оценки една сертифицирана стационарна точка за контрол на скоростта "до ключ" струва до 72 000 евро с ДДС. Цената включва сертифициран радар или лазер, ANPR камера, инфрачервено осветление, стълб, захранване, връзка, първоначална метрологична проверка и дял от интеграцията с Министерството на вътрешните работи.

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Най-напред се предвижда поставянето на камери на ключови транзитни артерии и вътрешноградски булеварди с висок риск от инциденти, сред които Околовръстният път (при "Ринг Мол" и детелините с "България", "Черни връх", "Ал. Малинов", Бояна), бул. "Цариградско шосе", бул. "Сливница", бул. "България", бул. "Тодор Каблешков".

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