Договорите били съответно за 8, 4, 2 и 1 час работа дневно, а само за едночасовия получавал 1800 евро

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Служител на столичната Четвърта градска болница е бил назначен на четири трудови договора едновременно, като общото му възнаграждение е надхвърляло 6000 евро месечно. Това съобщиха общинските съветници Борис Бонев от "Спаси София" и Ваня Григорова в ефира на "Здравей, България" по NOVA.

По думите им случаят е част от поредица съмнения за нарушения в управлението на лечебното заведение.

"За мен най-шокиращ е примерът със служител, назначен на четири трудови договора едновременно. Сумарното работно време седмично е между 65 и 85 часа, а общата заплата е била над 6000 евро", заяви Борис Бонев. Той уточни, че един от договорите бил прекратен предсрочно, за което служителят получил обезщетение от 11 200 евро. "На следващия ден служителят отново е бил назначен на сходна позиция", допълни общинският съветник.

Ваня Григорова посочи, че договорите били съответно за 8, 4, 2 и 1 час работа дневно. Особено фрапиращо било възнаграждението по едночасовия договор, сключен на 1 август 2025 г. и актуализиран на 1 февруари 2026 г. "За един час този човек е получавал 3000 лева първоначално, а след актуализацията получава 1800 евро", обясни тя.

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По думите на Григорова в схемата участвали около 6-7 души, близки до директорите на болницата. Тя твърди, че месечно възнаграждение на въпросния служител достигало 14 400 евро. "Няма такава заплата в страната на публична позиция", коментира общинският съветник.

Бонев съобщи и за съмнения около договори с фирма, създадена от финансовия директор на болницата и впоследствие прехвърлена на майка му. "Финансовият директор на болницата създава фирма, прехвърля я на майката и от тази фирма започва да поръчва всякакви неща", заяви той.

Общинският съветник посочи и договор за 18 500 лева за изработка на сайт на болницата за период от шест месеца. По думите му такъв сайт всъщност не съществува. Бонев разказа и за липсващо имущество - 10 телевизора, предоставени на лечебното заведение от мобилен оператор, както и диван. "Д-р Стоян Маджаров, моля върнете телевизорите, поне кажете къде са. Дивана също върнете, защото достойнството си няма да върнете", обърна се публично Бонев към бившия изпълнителен директор на болницата.

Григорова съобщи, че през следващата седмица ще бъде предложено одитът на лечебното заведение да бъде изпратен не само в прокуратурата, но и в Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата.

Двамата коментираха и отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев.

"Месеци наред не е имало никакво движение по сигналите в ОИК. Само дни след като влязохме в срока, в който, ако бъде отстранен кмет, не се насрочват предсрочни избори, а се назначава служебен такъв от Общинския съвет, те се задействаха, за да бъде взет Благомир Коцев", коментира Бонев.

Ваня Григорова определи случая като "псевдоповод" за отстраняването на Коцев. Тя определи политическото развитие около случая като "поредния театрален сценарий".

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