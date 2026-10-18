Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Недостроен жилищен блок в пернишкия квартал "Хумни дол", свързван от години с проблеми с обществения ред, замърсяване и увреждане на имущество, беше продаден след продължителна работа на служители на Общинска полиция и съдействие от страна на общинската администрация. Това съобщи за БТА началникът на Общинска полиция Петър Александров, участвал в разрешаването на случая.

Той поясни, че строителството на шестетажната сграда започва през 1991 г., но до 2000 г. достига само до етап преди Акт 14. През следващите години в нея се настаняват хора от други населени места, без адресна регистрация в Перник. По думите му за 26 години са подадени над 150 сигнала за нарушения на обществения ред, замърсяване и увреждане на чуждо имущество.

Александров допълни, че работата по случая започва в края на 2023 г., след като кметът на Перник Станислав Владимиров възлага да бъде намерено решение на продължаващия с години проблем. При проверките се установява, че сградата е свързана с жилищностроителна кооперация "Шахтьор", чиито членове са около 26 души. Част от тях са починали, други живеят в чужбина, а между някои от останалите има неуредени отношения.

"Тръгнахме от нулата. Нямахме никакви документи, а собствениците бяха без документи за собственост. При разплитането на случая не срещнахме помощ от тях. Трябваше да работим на два фронта - от едната страна бяха хората със собственост, а от другата - да намерим купувач", разказа Петър Александров.

След продължително издирване в институции и архиви е открит документ от началния етап на строителството. Допълнителна следа се оказва регистрация на кооперацията в Търговския регистър, направена през 2015 г.

В продължение на около година и половина са проведени срещи със собствениците и са търсени възможности за продажба на имота. Повече от 15 потенциални инвеститори са били поканени или са проявили интерес, но повечето са се отказали заради състоянието на сградата и обстановката около нея.

НАП пусна нов търг за автогарата в Перник, намали цената ѝ наполовина
Виж още НАП пусна нов търг за автогарата в Перник, намали цената ѝ наполовина

Новият собственик възнамерява първо да възложи подробно конструктивно обследване. В зависимост от резултатите ще прецени дали блокът може да бъде довършен или трябва да бъде премахнат и на негово място да се изгради нова сграда. Петият и шестият етаж са силно засегнати от земетресението през 2012 г., каза още началникът на Общинска полиция.

През март 2025 г. жители на квартала излязоха на протест заради проблемите с обществения ред и сигурността. Служители на общинската администрация извършиха огледи в района и започнаха работа по набелязване на мерки, след като кметът Станислав Владимиров посети мястото и се срещна с живеещите в квартал "Хумни дол". За разрешаването на проблемите са проведени и няколко работни срещи в областната администрация в Перник.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4434
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12237
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1534
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2386
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5504
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3890
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1521
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432