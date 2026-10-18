Сградата в квартал „Хумни дол“, превърнала се в огнище на нарушения на обществения ред, вече има нов собственик. Конструктивно обследване ще реши дали шестетажният блок ще бъде довършен, или съборен

7041 Снимка: БТА

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Недостроен жилищен блок в пернишкия квартал "Хумни дол", свързван от години с проблеми с обществения ред, замърсяване и увреждане на имущество, беше продаден след продължителна работа на служители на Общинска полиция и съдействие от страна на общинската администрация. Това съобщи за БТА началникът на Общинска полиция Петър Александров, участвал в разрешаването на случая.

Той поясни, че строителството на шестетажната сграда започва през 1991 г., но до 2000 г. достига само до етап преди Акт 14. През следващите години в нея се настаняват хора от други населени места, без адресна регистрация в Перник. По думите му за 26 години са подадени над 150 сигнала за нарушения на обществения ред, замърсяване и увреждане на чуждо имущество.

Александров допълни, че работата по случая започва в края на 2023 г., след като кметът на Перник Станислав Владимиров възлага да бъде намерено решение на продължаващия с години проблем. При проверките се установява, че сградата е свързана с жилищностроителна кооперация "Шахтьор", чиито членове са около 26 души. Част от тях са починали, други живеят в чужбина, а между някои от останалите има неуредени отношения.

"Тръгнахме от нулата. Нямахме никакви документи, а собствениците бяха без документи за собственост. При разплитането на случая не срещнахме помощ от тях. Трябваше да работим на два фронта - от едната страна бяха хората със собственост, а от другата - да намерим купувач", разказа Петър Александров.

След продължително издирване в институции и архиви е открит документ от началния етап на строителството. Допълнителна следа се оказва регистрация на кооперацията в Търговския регистър, направена през 2015 г.

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В продължение на около година и половина са проведени срещи със собствениците и са търсени възможности за продажба на имота. Повече от 15 потенциални инвеститори са били поканени или са проявили интерес, но повечето са се отказали заради състоянието на сградата и обстановката около нея.

Новият собственик възнамерява първо да възложи подробно конструктивно обследване. В зависимост от резултатите ще прецени дали блокът може да бъде довършен или трябва да бъде премахнат и на негово място да се изгради нова сграда. Петият и шестият етаж са силно засегнати от земетресението през 2012 г., каза още началникът на Общинска полиция.

През март 2025 г. жители на квартала излязоха на протест заради проблемите с обществения ред и сигурността. Служители на общинската администрация извършиха огледи в района и започнаха работа по набелязване на мерки, след като кметът Станислав Владимиров посети мястото и се срещна с живеещите в квартал "Хумни дол". За разрешаването на проблемите са проведени и няколко работни срещи в областната администрация в Перник.

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