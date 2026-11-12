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Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните конструкции на Княжевския лифт, който не работи повече от 30 години. Ако собственикът на съоръжението не изпълни разпореждането, Столичната община ще предприеме премахването им за негова сметка. Това съобщи Терзиев в публикация във Фейсбук.

Столична община

"Издадох днес заповед за премахване на опасните конструкции на Княжевския лифт. Ако собственикът не изпълни разпореждането, Общината ще ги премахне за негова сметка", написа столичният кмет.

Собственикът на съоръжението - "Въжени линии" ЕАД, трябва незабавно да премахне носещите и теглещите въжета, опасните елементи от въжената система, кабелите и други конструкции, които представляват непосредствен риск за преминаващите хора. За останалите дейности по обезопасяването са определени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта, уточниха от Столичната община.

Разпореждането е издадено след независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от общината. Проверката е установила тежки увреждания на съоръжението и сериозна опасност за хората, които преминават в района по пътя си към Витоша.

На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а металните конструкции са силно корозирали. Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението. Някои от конструкциите са в толкова лошо състояние, че вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване.

Снимка: Фейсбук на Васил Терзиев

В публикацията си Терзиев подчертава, че безопасността на хората е водеща причина за предприетите действия.

"Хората минават оттам, когато се качват на Витоша, и трябва да са в безопасност", посочва той.

Столичният кмет уверява, че обезопасяването на старото съоръжение не означава отказ от плановете за възстановяване на лифтовете на Витоша. По думите му това остава една от целите на общинското ръководство, макар процесът да изисква съвместни усилия на различни институции и заинтересовани страни.

Снимка: Фейсбук на Васил Терзиев

"Искам отново да видя лифтовете на Витоша да работят. Пътят дотам е дълъг и го вървим заедно с всички, от които зависи възстановяването им. Но докато работим за това, трябва да премахнем опасностите, които десетилетията безхаберие са оставили след себе си", заявява Терзиев.

От Столичната община припомнят, че още от началото на мандата на настоящото ръководство се работи по дългогодишния проблем с лифтовете на Витоша. Разработена е "Визия за Витоша", която предвижда конкретни стъпки за подобряване на достъпа до планината и възстановяване на лифтовите съоръжения.

Снимка: Фейсбук на Васил Терзиев

За връзката "Княжево - Копитото" Столичният общински съвет вече е одобрил изработването на подробен устройствен план, необходим за бъдещото възстановяване на лифта.

През август общинските съветници потвърдиха и решението за изработване на проекти за специализирани подробни устройствени планове за новите въжени линии "Алеко 1" и "Княжево - Копитото".

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