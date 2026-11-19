Ремонт на възлово столично кръстовище променя 3 маршрута и спира 2 трамвайни линии
От 8:00 ч. на 21 ноември до 24:00 ч. на 23 ноември ще се ремонтира трамвайна стрелка на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Константин Величков"
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Ремонт на възлово столично кръстовище променя 3 маршрута и спира две трамвайни линии.
От сутринта (8:00 ч.) на 21 ноември (събота) до 24:00 ч. на 23 ноември (понеделник) ще се ремонтира трамвайна стрелка на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Константин Величков", съобщават от Столичната община.
Това налага напълно спиране на трамвайни линии №1 и №3, а други три ще бъдат обслужвани по променени маршрути.
Ще бъде разкрита временна автобусна линия №1ТМ между площад "Възраждане" и ж.к. "Западен парк".
Линиите с променен маршрут са:
- Трамвай №8 ще пътува от ж.к. "Люлин 5" по обичайния си маршрут до кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Константин Величков". Оттам ще завие по бул. "Константин Величков", ул. "Цар Симеон" към и до жп гара "Захарна фабрика".
- Трамвай №10 ще се движи от ж.к. "Западен парк" до въпросното кръстовище, след което ще продължава по бул. "Константин Величков" и ул. "Габрово", през транспортния подлез "Надежда" и Централна гара, бул. "Христо Ботев" и ул. "Алабин" по обичайния си маршрут до метростанция "Витоша". Промяната е двупосочна.
- Трамвай №13 ще тръгва от жп гара "Захарна фабрика" по обичайния си маршрут до бул. "Константин Величков". Оттам наляво ще продължава към и по ул. "Габрово", "Скопие", подлез "Надежда", бул. "Княгиня Мария Луиза" и "Христо Ботев", по ул. "Алабин" до метростанция "Витоша".
Промените в маршрутите важат и в двете посоки.
БНР припомня, че "Александър Стамболийски" беше отворен за движение след основен ремонт от бул. "К. Величков" до ж.к. "Западен парк".