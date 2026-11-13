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Силен вятър повали дървета, откъсна ламарини от покриви, счупи прозорци и повали огради в София.

Кв. "Гоце Делчев"
Кв. "Гоце Делчев" Снимка: Antoaneta Krasteva/фейсбук група "кв. "Гоце Делчев" София"

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От Столичната община съобщиха сутринта, че до момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби и екипите им работят на терен за отстраняване на последствията.

Кв. "Гоце Делчев"
Кв. "Гоце Делчев" Снимка: Nikolay Sokolov/Лилия Конева/фейсбук група "кв. "Гоце Делчев" София"

Няма данни за пострадали хора.

Кв. "Гоце Делчев"
Кв. "Гоце Делчев" Снимка: Nikolay Sokolov/Лилия Конева/фейсбук група "кв. "Гоце Делчев" София"

 

"Благодарим поне на вятъра, че разчисти опасните дървета, след като общината се грее на парното", написа иронично жител на "Гоце Делчев" във фейсбук групата на квартала, обединявайки в един коментар текущия и сезонния проблем в столицата.

Кв. "Борово"
Кв. "Борово" Снимка: Largo Reminkton/фейсбук група "Район Красно село - инициативност и решения за бъдещето"

8 екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" и допълнителен дежурен екип работят, координирано съвместно със столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", съобщиха още от общината.

Дърво се стовари върху паркирани автомобили в столичния кв. "Слатина"
Виж още Дърво се стовари върху паркирани автомобили в столичния кв. "Слатина"

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт.

Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. "Цар Борис III" заради паднали дървета.

Кв. "Гоце Делчев"
Кв. "Гоце Делчев" Снимка: billy billy/фейсбук група "кв. "Гоце Делчев" София"

Падналите дървета по маршрута на автобусни линии 107 и 59 вече са отстранени, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.

Снимка: БТА

Към момента градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия. Движението е възстановено във всички засегнати участъци с изключение на трамвайна линия 11 в района на "Овча купел". Линията се движи по бул. "Цар Борис III" и обслужва направленията към Княжево и Илиянци.

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. "Цар Борис III" заради паднали дървета.

Кв. "Манастирски ливади"
Кв. "Манастирски ливади" Снимка: Stanislava Tsvyatkova/фейсбук група кв.Манастирски ливади-изток

Падналите дървета по маршрута на автобусни линии 107 и 59 вече са отстранени, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.

Към момента градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия. Движението е възстановено във всички засегнати участъци с изключение на трамвайна линия 11 в района на "Овча купел". Линията се движи по бул. "Цар Борис III" и обслужва направленията към Княжево и Илиянци.

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