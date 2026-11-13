"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео)
Получени са 120 сигнала, 8 общински екипа работят в координация с пожарната, съобщиха от Столична община
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Силен вятър повали дървета, откъсна ламарини от покриви, счупи прозорци и повали огради в София.
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От Столичната община съобщиха сутринта, че до момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби и екипите им работят на терен за отстраняване на последствията.
Няма данни за пострадали хора.
"Благодарим поне на вятъра, че разчисти опасните дървета, след като общината се грее на парното", написа иронично жител на "Гоце Делчев" във фейсбук групата на квартала, обединявайки в един коментар текущия и сезонния проблем в столицата.
8 екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" и допълнителен дежурен екип работят, координирано съвместно със столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", съобщиха още от общината.
Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт.
Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. "Цар Борис III" заради паднали дървета.
Падналите дървета по маршрута на автобусни линии 107 и 59 вече са отстранени, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.
Към момента градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия. Движението е възстановено във всички засегнати участъци с изключение на трамвайна линия 11 в района на "Овча купел". Линията се движи по бул. "Цар Борис III" и обслужва направленията към Княжево и Илиянци.
Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. "Цар Борис III" заради паднали дървета.
Падналите дървета по маршрута на автобусни линии 107 и 59 вече са отстранени, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.
Към момента градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия. Движението е възстановено във всички засегнати участъци с изключение на трамвайна линия 11 в района на "Овча купел". Линията се движи по бул. "Цар Борис III" и обслужва направленията към Княжево и Илиянци.