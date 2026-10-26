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34-годишен мъж е пострадал, след като метална кофа със засъхнал строителен материал паднала върху него от четвъртия етаж на новострояща се сграда в Гара Елин Пелин. Инцидентът е станал в петък, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Сигналът за произшествието е подаден около 10:15 часа в Районното управление на полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и спешна медицинска помощ.

Според първоначалните данни младеж, който почиствал строителни отпадъци, изхвърлил от четвъртия етаж метална кофа със засъхнал строителен материал. Тя паднала върху преминаващ пред сградата служител на фирма, занимаваща се с монтаж на гаражни врати.

Пострадалият е транспортиран в болница, където са установени фрактури на ребра и глезен. По информация на полицията няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 134, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност при причиняване на телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

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