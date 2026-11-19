От събота линиите 63 и 66 ще са с нови разписания

848 Снимка: Столична община

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От 21 ноември автобуси 63 и 66 ще се движат с нови разписания, като последните курсове от Витоша вече ще бъдат в 19:45 ч. вместо досегашните 18:00 ч., съобщиха от Столичната община.

Промяната е насочена към по-добро транспортно обслужване и по-удобен достъп до природен парк "Витоша" през зимния сезон. Решението е взето след наблюдение и анализ на натоварването на досегашните последни курсове и координация с транспортните оператори.

По линия 66 се променя и началният час на първия курс - той ще тръгва в 7:30 ч. вместо досегашните 8:00 ч.

Промените в разписанията вървят заедно с подготовката за обновяване на автобусите по тези направления. Столичната община вече обяви обществена поръчка за доставка на 13 специализирани туристически автобуса за линиите 61, 63 и 66. Те са част от по-широката програма за обновяване на подвижния състав, с която се търсят по-надеждни и удобни превозни средства за пътниците.

С по-късните последни курсове посетителите на Витоша ще разполагат с повече време за разходки, спорт и почивка, без да бъдат ограничавани от разписанията на обществения транспорт.

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От 1 декември до 31 март ще се прилага зимна организация на движението, която дава приоритет на достъпа с градски транспорт и съобразява автомобилния трафик с наличния капацитет за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 ч. движението по пътищата от кв. "Бояна" до м. "Офелиите" и от кв. "Драгалевци" до хижа "Алеко" ще се управлява от Общинска полиция. Когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено, достъпът остава отворен. При запълване на капацитета за паркиране се въвежда временно ограничение, за да се избегнат задръствания и блокиране на пътя.

Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни при посещение на планината, да се съобразяват с метеорологичните условия, да използват подходяща екипировка и да следват обозначените маршрути.

В края на октомври заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Иван Николов обяви, че до края на годината се очаква доставката на още 13 специализирани туристически автобуса за линиите към Витоша - 61, 63 и 66, които осигуряват достъп до Алеко. Целта е те да бъдат пуснати в движение още през предстоящия зимен сезон, за да осигурят по-удобен достъп до планината и да насърчат използването на обществения транспорт в дните, когато се въвеждат ограничения за автомобилите.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.