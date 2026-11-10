Не се предвижда промяна на маршрутите на градския транспорт, като ремонтът ще се извършва поетапно в отделни участъци

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От 10:00 часа се въвежда временна организация на движението на кръговото кръстовище на площад "Авиация", на 4-ти километър, заради текущ ремонт на пътните платна, като движението ще бъде стеснено. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Не се предвижда промяна на маршрутите на градския транспорт, като ремонтът ще се извършва поетапно в отделни участъци.

От Общината предупреждават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват временната пътна сигнализация и да поддържат достатъчна дистанция.

Възможни са затруднения и забавяния на движението, като се препоръчва на гражданите да предвиждат допълнително време за пътуване през района, добавиха от Общината.

До 15 януари се въвеждат временни промени в движението и по автобусна линия № 79 в столичния кв. "Христо Ботев". От Столична община съобщиха, че промените се въвеждат заради авария на колектор. Аварията е на ул. "Владимир Минков-Лотко", в близост до кръстовището с ул. "514-та", в кв. "Христо Ботев".

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