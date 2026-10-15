Събраната дървесина и растителни отпадъци се транспортират директно към Столичното предприятие за третиране на отпадъци за преработка и последващо оползотворяване

1037 Снимка: Столична община

Чуйте статията:

Премахнати са над 150 сухи и опасни дървета в парк-музей "Врана", съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

"В парк-музей "Врана" поддържаме непрекъснат ритъм на работа вече повече от месец. След първоначалното косене и премахване на падналите стволове, преминахме към рязането на изсъхналите и опасни дървета. До момента сме премахнали над 150 от тях и сме извозили над 450 тона клони и дървесина към Завода за третиране на отпадъци", каза зам.-кметът по околната среда Николай Неделков, цитиран от БТА.

Дейностите по разчистването на парка започнаха поетапно, след като през май Министерският съвет прие решение за прехвърляне на стопанисването на имота на Столичната община, а на 22 юни бе подписан официалният приемно-предавателен протокол. След извършените през лятото първоначални аварийни действия на 4 септември започна същинската фаза по прочистването на алейната мрежа.

"Всеки ден на терен работят над 20 специалисти с необходимата техника - два комбинирани багера, вишка, багер с лебедка, два камиона с щипка за трупи, камиони за извозване и дробилки за клони. Координацията между екипите ни позволява да разчистваме своевременно обработените участъци и да поддържаме непрекъснат процес на работа", посочи директорът на общинското предприятие (ОП) "Паркове и градски градини" Стоян Влахов.

От Столичната община уточниха, че на терен съвместно работят екипите на ОП "Паркове и градски градини", ОП "Управление на общински земи и гори", Дирекция "Аварийна помощ и превенция", Столичното предприятие за третиране на отпадъци и "Софекострой".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Основните усилия са насочени към премахването на сухите иглолистни дървета, създаващи риск от инциденти и възникване на пожари. Събраната дървесина и растителни отпадъци се транспортират директно към Столичното предприятие за третиране на отпадъци за преработка и последващо оползотворяване.

"Целта ни е да осигурим пълна безопасност за посетителите и да върнем парка в състоянието, което гражданите очакват. С този темп на работа алейната мрежа ще бъде напълно обезопасена, за да може през пролетта Парк-музей "Врана" отново да посрещне посетители", каза още Неделков.

Работата в парка продължава, като общинските структури поддържат оперативна координация за следващите етапи от облагородяването на парка.

Кметът Васил Терзиев съобщи през август, че за 10 дни са извозени близо 300 тона растителни отпадъци от парк-музей "Врана" и са премахнати 100 паднали дървета. Когато едно място носи толкова история и е истински ценно за София, не можем да го оставим да се руши и да бъде занемарено. За мен възстановяването на парк-музей "Врана" е лична кауза, каза тогава кметът.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.