Ще бъдат изградени амфитеатър за културни събития, сух фонтан, алеи, детски площадки, спортни зони и ново осветление

Предвижда се изграждане на голям, модерен, многофункционален парк в софийското село Казичене. Той ще се намира на мястото на съществуващия парк "Казичене", който е силно амортизиран и занемарен. Алейната мрежа във времето се е изгубила под земни маси и трева, предаде БНР.

Проектът за новия парк е готов, финансирането е осигурено, но са необходими още няколко разрешителни, за да започне изграждането.

Проектът за нов парк в с. Казичене е класиран на първо място по Програмата "Развитие на регионите" на МРРБ, каза пред Радио София кметът на район "Панчарево" Евгения Алексиева.

"Стойността на проекта е 5 700 000 лева. Предвиждаме да направим пълна реконструкция и да направим изцяло нов парк в Казичене с площ от 17 дка. Освен паркът, който ще има амфитеатър за културни събития, сух фонтан, алеи, детски площадки, спортни зони, осветление, нова растителност, имаме и мерки, свързани със 71. училище в Казичене, което в непосредствена близост до парка", обясни Алексиева.

Тя добави, че ще бъде извършен ремонт на покрива и укрепване на цялостната покривна конструкция. Ще бъде поставена и фотоволтаична система, която ще обслужва както училището, така и парка.

Районът кандидатства по Програмата "Развитие на регионите" на МРРБ и с проект за алтернативен туризъм в с. Панчарево.

Работи се и по изграждането на пристройка към 83. ОУ в Панчарево, което ще даде възможност на учениците на преминат на едносменен режим на обучение. Работи се и по сградния фонд на 192. училище в Бистрица, където се изгражда и спортно игрище. Разширява се и 201. училище в най-голямото село в България - Лозен.

В момента се работи и по изграждането на нова детска градина в Кокаляне, има и проект за изграждането на нова детска градина в с. Кривина и Железница.

На 12 октомври 2025 г. в село Герман предстоят и частични местни избори, след като Божидар Трайков (ГЕРБ) беше отстранен от длъжност.

"Кандидатът е един, като това е кметът, който беше и до момента", каза Евгения Алексиева.

През последните дни се разпространява невярна информация, че всички граждани и фирми в София трябва до 30 септември 2025 г. да подадат нови декларации за такса "Битови отпадъци", в противен случай ще бъдат глобени. Това не отговаря на истината, каза още Евгения Алексиева.

