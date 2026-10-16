Потушиха пожар в бунището в столичния квартал "Филиповци"
На място е изпратен един противопожарен автомобил, но при пристигането му огънят вече е бил изгасен
Чуйте статията:
Потушен е малък пожар в бунище в столичния квартал "Филиповци", съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Столична община
На място е изпратен един противопожарен автомобил, но при пристигането му огънят вече е бил изгасен.
Сигналът е подаден в 19:30 ч.
Във фейсбук групата на квартала публикуваха снимки от инцидента и напомниха, че това е пореден случай на огън в незаконното сметище.
"Пожарните автомобили не могат да достигнат мястото. Улиците са застроени, а нивите са превърнати в бунище и мочурище с незаконни бараки", написаха там.
От групата попитаха кмета на район "Люлин" докога ще се допуска застрояване, което блокира достъпа дори на пожарната.