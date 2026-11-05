Мястото е избрано, защото преди 100 години първо там е бликнала водата от Рилския водопровод

345 Снимки в колаж: БТА/Столична община

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Столичният общински съвет одобри поставяне на паметник на легендарния кмет на София инж. Иван Иванов.

Бъдещият монумент ще бъде разположен на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", непосредствено пред метростанция "Стадион "Васил Левски". Мястото е избрано, защото преди 100 години първо там е бликнала водата от Рилския водопровод.

"Всички гласуваха в духа да продължим с една процедура, започнала още през 2011 година. Петнайсет години продължава тази сага, която надяваме се ще приключи през тази или следващата година с поставянето на паметника", коментира решението зам.-председателят на СОС от "Синя София" проф. Вили Лилков, който е един от инициаторите.

Периодът на управлението на инж. Иванов (от 25 май 1934 до 9 септември 1944 г.) е известен като "Златното десетилетие за София" и е белязан от изграждането на Рилския водопровод, мащабното павиране на улици, модернизацията на паркове и построяването на емблематични за града административни и културни сгради, посочват от СОС.

"Най-успешният софийски градоначалник инженер Иван Иванов носи със своето управление значителен и бърз прогрес за столицата ни, която придобива европейски облик и получава придобивки, с които се гордее и до днес", се посочва в приетия днес доклад.

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Снимка: Столична община

Към момента, съгласно договор от 2022 г. изпълнителят "Виктория 2011" ЕООД е извършил следното проектиране, изработил е макет на паметника от глина в мащаб едно към едно и калъпи. От страна на Столична община е преведено авансово плащане в размер на 38 460 лв. с ДДС.

С решението си СОС дава съгласие за поставяне на паметника на определеното място, възлага на кмета Васил Терзиев да завърши процедурата по изпълнение на проекта и постановява средствата да бъдат осигурени от бюджета на Столична община.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.