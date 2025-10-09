Истински добрите сделки и оригинални аутлет колекции идват в България с иновативната концепция с 40 магазина на любими лайфстайл марки

538 Снимка: Outlet Village

Днес официално започна строежът на първото аутлет селище от отворен тип в България - Outlet Village Sofia. Планиран да отвори врати в края на 2026 г. на бул. "Ботевградско шосе", проектът е с обща търговска площ от 8 500 кв. м и е разположен непосредствено до XOPark Sofia - най-големият търговски парк на Балканите. Двете ритейл концепции ще формират заедно първата power shopping дестинация в страната, която съчетава практични покупки от ежедневието и вдъхновяваща селекция аутлет стоки на едно място, коментира инвеститорът "Тринити Кепитъл".

Магазини и търговска концепция

Outlet Village Sofia ще потопи ценителите на истински добрите сделки в уютната атмосфера на френския Прованс с 40 магазина, разположени в открита архитектурна среда, която улеснява навигацията и достъпа до всяка търговска точка. Аутлет форматът позволява комбинация от висок клас марки с достъпни ценови предложения и аутлет колекции, като по този начин се осигурява богат избор за различни категории потребители.

Сред любимите на потребителите брандове, които ще отворят свои пространства в първото аутлет селище в България, са Boss, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike, Levi"s, WMF, Samsonite, Puma, Skechers, а в мултибранд магазините ще пазаруваме Timberland, Napapijri & The North Face, Liu Jo, Karl Lagerfeld, Antony Morato, Diesel, Polo Ralph Lauren, Emporio Armani, Lacoste, Michael Kors и много други.

Снимка: Outlet Village

Място за цялото семейство

В рамките на проекта е предвидено второ ниво, на което на площ от 1 200 кв. м ще се разгърне семеен ресторант. С тази стратегическа крачка инвеститорът ще осигури пълноценна услуга за посетителите и ще допълни търговската част с възможност за почивка и престой.

На площада на променадата ще оживеят уютни кафетерии и кокетни павилиончета, примамващи със свежи напитки, ароматно кафе и изкушаващи сладки и солени удоволствия.

Достъпност

Едно от основните предимства на Outlet Village Sofia е неговата достъпност. Проектът е ситуиран на входа на София откъм АМ "Хемус", непосредствено до връзката на магистралата с Околовръстното шосе на столицата. Стратегическата локация, в комбинация с трите входа към търговския комплекс - от Околовръстното шосе, от АМ "Хемус" и от бул. "Ботевградско шосе", осигуряват лесен достъп както за жителите на столицата, така и за пътуващите от различни точки на България и чужбина.

До предпочитаната дестинация за приятно прекарване на свободното време се стига и с автобусни линии 12 и 90 от обществения транспорт, които имат спирка на територията на XOPark Sofia. А безплатният паркинг с 1 800 паркоместа гарантира удобство и възможност повече хора едновременно да се възползват от предимствата на power shopping дестинацията.

Със своята стратегическа локация в непосредствена близост до XOPark Sofia, Outlet Village Sofia, заедно с най-големия ритейл парк на Балканите, ще функционират съвместно в синергия, предлагайки пълния спектър от потребителски стоки и услуги на едно място.

Снимка: Outlet Village

Европейски модел и перспектива

"Нашата цел е не просто да изградим аутлет, а да създадем ново поколение търговска дестинация, която комбинира автентична атмосфера, достъп до аутлет колекции на атрактивни цени от световни лайфстайл брандове и място за цялото семейство, и с това да отговори на очакванията на повече целеви групи потребители," сподели изпълнителният директор на "Тринити Кепитъл" Стоян Колев.

"Outlet Village Sofia ще въведе в България доказан европейски модел, който от години успешно оперира в страни като Италия, Испания и Австрия, и който се характеризира със стабилен интерес и устойчиво развитие."

В България подобен формат до момента не съществува, което прави Outlet Village Sofia първи по рода си на местния пазар и обещаващо място за добри сделки.

За "Тринити Кепитъл"

"Тринити Кепитъл" АД е инвестиционно дружество, създадено през 2019 г., което специализира в придобиването, изграждането и управлението на търговски площи.

Компанията притежава и оперира четири ритейл парка в България - XOPark Sofia, XOPark Yambol, XOPark Haskovo и XOPark Plovdiv, и предстои да изгради още четири ритейл парка в градовете Стара Загора, Сандански, Гоце Делчев и Разград.

През 2023 г. в партньорство с AP Capital, "Тринити Кепитъл" придобива West Mall, през 2024 г. става акционер във веригата магазини Minimart, а в началото на 2025 г., заедно с "Хъс" ООД, придобива първия търговски център от западен тип в България - Park Center Sofia.

В портфолиото на дружеството са още проектът за първото аутлет селище в България, което предстои да отвори в края на 2026 г. в непосредствена близост до XOPark Sofia на бул. "Ботевградско шосе", както и няколко бутикови имота в столицата.

Бързият растеж на компанията се очаква до 2028 г. да резултира в притежаване и управление на активи с обща търговска площ от 270 000 кв. м. Фокусираният подход на "Тринити Кепитъл" и стремежът ѝ към разширяване на портфолиото я позиционират като лидер в индустрията, предлагащ уникални възможности както за брандове, така и за инвеститори.