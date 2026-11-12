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Метростанция "Цар Борис III" в София отново е отворена за пътници, след като по-рано днес беше временно затворена заради срутване на част от окачения таван, съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

По време на затварянето са извършени необходимите ремонтни дейности по таванната облицовка в подлезната част на станцията. След приключването им достъпът за всички пътуващи е възстановен.

Проблемът възникна около 11:00 часа днес, когато част от окачения таван в преддверието на метростанция "Красно село", известна и като "Цар Борис III", се срути и препречи единствения вход към нея. За случилото се съобщи и кметът на район "Красно село" Цвета Николаева в профила си във Фейсбук.

При инцидента няма пострадали.

Заради необходимостта от обезопасяване станцията беше временно затворена, а метровлаковете преминаваха през нея, без да спират. Движението по третата линия на метрото не беше прекъсвано.

По-рано директорът на столичния "Метрополитен" Николай Найденов заяви пред БНР, че е взето решение целият окачен таван да бъде премахнат за сметка на строителите. 

Снимка: Nelly Miteva/фейсбук група "ж.к. Лагера"

"Тук имаме предотвратен инцидент, а не инцидент, който се е случил на метростанцията, и то във вестибюла", коментира той.

Найденов обясни, че проблемът не е свързан с управлението на "Метрополитен" или с безопасността на движението на влаковете, а със строителните решения, приложени при изграждането на съоръжението.

"Някой път не се взимат съответните строителни решения, които издържат във времето", посочи той.

Срути се таван на метростанция "Цар Борис III" в "Красно село"
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По думите му решението за премахване на цялата конструкция е било взето с превантивна цел, за да се гарантира безопасността на преминаващите.

Снимка: БТА

Метростанцията се намира на кръстовището на булевард "Цар Борис III" и улица "Житница" и е част от третата линия на софийското метро. Тя беше въведена в експлоатация през август 2020 г.

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