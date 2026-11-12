При инцидента няма пострадали, а от „Метрополитен“ обявиха, че разходите за премахването на компрометираната конструкция ще бъдат за сметка на строителите

1398 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Метростанция "Цар Борис III" в София отново е отворена за пътници, след като по-рано днес беше временно затворена заради срутване на част от окачения таван, съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

По време на затварянето са извършени необходимите ремонтни дейности по таванната облицовка в подлезната част на станцията. След приключването им достъпът за всички пътуващи е възстановен.

Проблемът възникна около 11:00 часа днес, когато част от окачения таван в преддверието на метростанция "Красно село", известна и като "Цар Борис III", се срути и препречи единствения вход към нея. За случилото се съобщи и кметът на район "Красно село" Цвета Николаева в профила си във Фейсбук.

При инцидента няма пострадали.

Заради необходимостта от обезопасяване станцията беше временно затворена, а метровлаковете преминаваха през нея, без да спират. Движението по третата линия на метрото не беше прекъсвано.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По-рано директорът на столичния "Метрополитен" Николай Найденов заяви пред БНР, че е взето решение целият окачен таван да бъде премахнат за сметка на строителите.

Снимка: Nelly Miteva/фейсбук група "ж.к. Лагера"

"Тук имаме предотвратен инцидент, а не инцидент, който се е случил на метростанцията, и то във вестибюла", коментира той.

Найденов обясни, че проблемът не е свързан с управлението на "Метрополитен" или с безопасността на движението на влаковете, а със строителните решения, приложени при изграждането на съоръжението.

"Някой път не се взимат съответните строителни решения, които издържат във времето", посочи той.

По думите му решението за премахване на цялата конструкция е било взето с превантивна цел, за да се гарантира безопасността на преминаващите.

Снимка: БТА

Метростанцията се намира на кръстовището на булевард "Цар Борис III" и улица "Житница" и е част от третата линия на софийското метро. Тя беше въведена в експлоатация през август 2020 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.