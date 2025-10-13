Общинската избирателна комисия - Столична община обяви за избран на вчерашния първи тур за кмет на кметство Герман Божидар Трайков, издигнат от местна коалиция ГЕРБ-СДС.

Трайков, който бе единствен кандидат, получава с 476 действителни гласа. Избирателната активност на вота в населеното място бе 24%.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред Административен съд София - град в 7-дневен срок от публикуването му.

Божидар Трайков заемаше поста близо 2 години, но тази пролет Общинската избирателна комисия в София прекрати предсрочно пълномощията на кмета, издигнат от ГЕРБ. Причината бе установено негово участие в две фирми, което не е било прекратено навреме след встъпването му в длъжност - едномесечен срок, както изисква законът.

 

