Отстраненият кмет на село Герман отново спечели изборите
Общинската избирателна комисия - Столична община обяви за избран на вчерашния първи тур за кмет на кметство Герман Божидар Трайков, издигнат от местна коалиция ГЕРБ-СДС.
Трайков, който бе единствен кандидат, получава с 476 действителни гласа. Избирателната активност на вота в населеното място бе 24%.
Решението на ОИК подлежи на оспорване пред Административен съд София - град в 7-дневен срок от публикуването му.
Божидар Трайков заемаше поста близо 2 години, но тази пролет Общинската избирателна комисия в София прекрати предсрочно пълномощията на кмета, издигнат от ГЕРБ. Причината бе установено негово участие в две фирми, което не е било прекратено навреме след встъпването му в длъжност - едномесечен срок, както изисква законът.