Закъсненията са между 15 и 30 минути, като към момента няма отменени полети

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Има леки отклонения в полетното разписание, свързани със снежната обстановка, съобщиха за БТА от пресцентъра на летище "Васил Левски" в София. Закъсненията на полетите са между 15 и 30 минути, като към момента няма отменени полети.

Има обилен снеговалеж, а силният вятър образува снежни навявания, което затруднява почистването. На летищната инфраструктура се извършват антиобледенителни процедури, поради което са възможни леки закъснения на полетите, съобщиха още от летището.

В публикация на страницата на летището във Фейсбук се посочва, че екипите полагат всички усилия за гарантиране на безопасността на полетите и нормалното функциониране на летището. Работи се непрекъснато, за да бъдат осигурени необходимите условия за обслужване на самолетите и пътниците при зимни условия.

От летището призовават пътниците да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до летището.

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