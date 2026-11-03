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Осигуряването на близо 2 млн. евро за парк "Врана" предлага кметът на София Васил Терзиев на Столичния общински съвет (СОС). Докладът ще бъде разгледан на предстоящото заседание на 5 ноември и е публикуван на сайта на съвета.

Столична община

В доклада си Терзиев припомня, че с решение на Министерския съвет от 7 май тази година на Столична община са предоставени за безвъзмездно управление недвижими имоти - публична държавна собственост, сред които и парк "Врана". Решението е взето във връзка с искане на кмета на София. За приемането на парка за управление от Столична община и последващото му стопанисване от Общинското предприятие "Паркове и градски градини" заместник-кметът по направление "Околна среда" е представил доклад за необходимостта от осигуряване на допълнителен кадрови, технически и финансов ресурс.

За кадровото обезпечаване на дейностите Терзиев предлага увеличаване на числеността на предприятието с 21 щатни бройки. За техническото и финансовото обезпечаване на дейностите кметът предлага да бъдат осигурени 991 905 евро, от които 582 873 евро за техника и оборудване и 409 032 евро за аварийно обезопасяване на дървесната растителност.

За постоянната поддръжка и експлоатация на парка кметът предлага да бъде одобрен ресурс за цяла календарна година в размер на 841 586 евро. Той включва 509 249 евро за персонал и съпътстващи разходи и 332 337 евро за експлоатационни разходи.

Снимка: БТА

Размерът на средствата за техника и оборудване е определен чрез сумиране на отделните позиции в разчета, чийто сбор е 582 873 евро. Така общият еднократен ресурс възлиза на 991 905 евро.

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Парк "Врана" представлява дендрологичен комплекс с висока природна, историческа и обществена стойност, включващ ценни дървесни и храстови видове, обширни тревни площи, декоративна растителност, водни площи, алеи и паркова инфраструктура. Мащабът на територията и спецификата на обекта изискват постоянна поддръжка през цялата година, специализирана техника и персонал, както и съобразяване на дейностите с изискванията за опазване на недвижимата културна ценност, пише в мотивите към доклада столичният кмет.

Снимка: БТА

Поддръжката включва косене, резитби и растителнозащитни мероприятия, поливане, събиране и извозване на растителни отпадъци, почистване на зоните за обществен достъп, обслужване на водните площи и съоръженията, поддържане на парковото обзавеждане и алейната мрежа, както и постоянен контрол върху състоянието на дървесната растителност.

Съгласно представената експертна оценка в парка са установени 621 изсъхнали, болни и опасни дървета, които създават риск за посетителите, парковата инфраструктура и останалата растителност. Това налага осигуряване на средства за първоначално обезопасяване на територията, транспортиране и третиране на дървесната маса и растителните отпадъци, отбелязва Терзиев в доклада си до СОС.

Снимка: БТА

БТА припомня, че в официално изявление от 18 август тази година от Фонда "Цар Борис и Царица Йоанна" заявиха, че парк "Врана" загива и настояха за незабавен оглед и обследване на парка, регулярни дейности по поддръжката му, възстановяване на постоянната охрана с минимален състав от шестима служители от страна на Столичната община.

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