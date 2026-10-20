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Временно ще бъде преустановено движението по коловози от първи до 11-и включително на Централна гара София в периода от 2 ноември 2026 г. до 18 март 2027 г. заради дейности по реконструкцията на железопътния възел в района на гарата. Това съобщиха от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

В този период коловози 2-ри глух, 4-ти глух и 6-ти глух ще обслужват направлението София - Петрич. Шести глух коловоз ще се използва и за влаковете по направленията София - Банкя и София - Драгоман. Дванадесети коловоз ще обслужва направлението София - Пловдив, а 13-и - София - Мездра.

Без прекачване от Централна гара София ще продължат да заминават и пристигат влаковете по направленията София - Бургас (влакове № 3621 и № 8627), София - Капъкуле (№ 493), София - Варна (№ 8657), Бургас - София (№ 8626 и № 8612), Варна - София (№ 8656) и Пловдив - София (№ 1620).

За останалите влакове, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара София, ще бъде осигурен трансфер с влак до и от гарите Подуяне пътническа и Искър. Оттам влаковете ще продължават или ще завършват маршрутите си.

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От НКЖИ призовават пътниците да се информират предварително за актуалното разписание и да планират пътуванията си съобразно въведените промени. Подробен график на засегнатите влакове е публикуван в електронния пътеводител на "Български държавни железници" на адрес https://razpisanie.bdz.bg/bg .

Новото разписание на влаковете за 2027 г. влиза в сила от 13 декември 2026 г.

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