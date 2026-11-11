От "Топлофикация" обещаха топлоподаването в кварталите "Изток" и "Изгрев" да бъде възстановено до няколко дни

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Столичната община обяви 12 и 13 ноември 2026 г. (четвъртък и петък) за неучебни дни за 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" в район "Изгрев". Решението е взето със заповед на кмета на София Васил Терзиев във връзка с предписание на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки след извършена проверка от здравните власти.

От общинската администрация съобщиха, че за решението вече е уведомено Регионалното управление на образованието - София-град.

Заповедта на кмета идва след остра позиция на директора на учебното заведение Диян Стаматов, публикувана в социалната мрежа "Фейсбук", в която той алармира, че училището е оставено дни наред без отопление и електричество заради аварии в мрежата на "Топлофикация".

"Без парно - четвърти ден в 119. СУ. Без ток - втори ден в 119. СУ. Днес очаквахме топлоподаването да бъде възстановено. Но "Топлофикация" отново се извини и ни остави с перспективата за още два дни без отопление", написа Стаматов.

По думите му недоволството на родителите е напълно основателно, но несправедливо се насочва към ръководството на училището, от което се очаква отново да намери изход само.

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"Не! Този път няма как да се справим сами! Не можем да произведем топлина. Не можем да отстраним аварията. Не можем безкрайно да компенсираме чужди пропуски с организация, компромиси и добра воля. А зад всичко това стоят деца. Стоят учители. Стоят родители, които всяка сутрин се питат дали да изпратят детето си на училище", заяви директорът.

И настоя за навременна институционална намеса от страна на Министерството на образованието и науката, Столичната община и "Топлофикация София" за ускоряване на възстановителните дейности.

"Като директор винаги съм се стремял да бъда професионално отговорен, да спазвам правилата и да намирам решения дори в най-трудните ситуации. Но има граница, отвъд която компромисите вече не са разумни. И съм съвсем близо до решението да настоявам за временно преустановяване на присъствените учебни занятия, докато не бъдат възстановени нормалните условия за обучение. (...) Не мога и не искам да поставям здравето на учениците и учителите на изпитание заради проблеми, които не сме създали и не можем сами да решим. Отговорността към децата е моя. И никога няма да избягам от нея. Но не мога да нося отговорност и за чуждите грешки!", подчерта Диян Стаматов.

Междувременно директорът на "Топлофикация София" Петър Петров обяви на брифинг, че до няколко дни ще има топла вода и парно в столичните квартали "Изток" и "Изгрев", предава БТА.

Петров заяви, че единственото възможно трайно решение на проблемите с прекъсването на топлоподаването поради авария е масова подмяна на топлопроводите. В случай, че дружеството продължи със стратегията си, която следва, а именно масова подмяна на компрометираните участъци, ще може да се гарантира качествена услуга в най-близко бъдеще, увери Петър Петров. Той обясни, че това може да стане чрез кандидатстване по Модернизационния фонд на Европейския съюз за подпомагане на прехода към по-чиста, сигурна и ефективна енергийна система. Когато бъде открита програмата, ще направим всичко възможно да бъдат отпуснати средства за рехабилитация на мрежата, каза директорът и заяви, че дружеството има готовност за подмяна на 150 км топлопровод на година при осигурено финансиране.

Относно изцяло спряното топлоподаване в "Изгрев" и "Изгрев" Петър Петров обясни, че има голяма авария по магистрален водопоровод, която се отстранява. Текат и няколко планови ремонта, които ще предизвикат и няколко локални спирания. Достъпът до квартала е труден поради необходимостта от временна организация на движението и многото еднопосочни улици, което допълнително затруднява работата, обясни Петров.

В момента има около 1000 абонатни станции, които са спрени, съобщи директорът и каза, че очаква до няколко дни само в 200 абонатни станции да има "някаква форма на усложнено топлоподаване". 183 служители се грижат за отстраняване на авариите на ТЕЦ "София Изток", по авариите в целия град работят общо 353 човека, информира Петров.

Той се ангажира с обявяването на по-ясен график за бъдещите спирания на топлоподаването, за което настояха днес общинските съветници и гражданите, както и председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.

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