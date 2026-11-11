Обявиха 12 и 13 ноември за неучебни дни в 119. СУ в София заради липса на парно и ток
От "Топлофикация" обещаха топлоподаването в кварталите "Изток" и "Изгрев" да бъде възстановено до няколко дни
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Столичната община обяви 12 и 13 ноември 2026 г. (четвъртък и петък) за неучебни дни за 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" в район "Изгрев". Решението е взето със заповед на кмета на София Васил Терзиев във връзка с предписание на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки след извършена проверка от здравните власти.
Столична община
От общинската администрация съобщиха, че за решението вече е уведомено Регионалното управление на образованието - София-град.
Заповедта на кмета идва след остра позиция на директора на учебното заведение Диян Стаматов, публикувана в социалната мрежа "Фейсбук", в която той алармира, че училището е оставено дни наред без отопление и електричество заради аварии в мрежата на "Топлофикация".
"Без парно - четвърти ден в 119. СУ. Без ток - втори ден в 119. СУ. Днес очаквахме топлоподаването да бъде възстановено. Но "Топлофикация" отново се извини и ни остави с перспективата за още два дни без отопление", написа Стаматов.
По думите му недоволството на родителите е напълно основателно, но несправедливо се насочва към ръководството на училището, от което се очаква отново да намери изход само.
"Не! Този път няма как да се справим сами! Не можем да произведем топлина. Не можем да отстраним аварията. Не можем безкрайно да компенсираме чужди пропуски с организация, компромиси и добра воля. А зад всичко това стоят деца. Стоят учители. Стоят родители, които всяка сутрин се питат дали да изпратят детето си на училище", заяви директорът.
И настоя за навременна институционална намеса от страна на Министерството на образованието и науката, Столичната община и "Топлофикация София" за ускоряване на възстановителните дейности.
"Като директор винаги съм се стремял да бъда професионално отговорен, да спазвам правилата и да намирам решения дори в най-трудните ситуации. Но има граница, отвъд която компромисите вече не са разумни. И съм съвсем близо до решението да настоявам за временно преустановяване на присъствените учебни занятия, докато не бъдат възстановени нормалните условия за обучение. (...) Не мога и не искам да поставям здравето на учениците и учителите на изпитание заради проблеми, които не сме създали и не можем сами да решим. Отговорността към децата е моя. И никога няма да избягам от нея. Но не мога да нося отговорност и за чуждите грешки!", подчерта Диян Стаматов.
Междувременно директорът на "Топлофикация София" Петър Петров обяви на брифинг, че до няколко дни ще има топла вода и парно в столичните квартали "Изток" и "Изгрев", предава БТА.
Петров заяви, че единственото възможно трайно решение на проблемите с прекъсването на топлоподаването поради авария е масова подмяна на топлопроводите. В случай, че дружеството продължи със стратегията си, която следва, а именно масова подмяна на компрометираните участъци, ще може да се гарантира качествена услуга в най-близко бъдеще, увери Петър Петров. Той обясни, че това може да стане чрез кандидатстване по Модернизационния фонд на Европейския съюз за подпомагане на прехода към по-чиста, сигурна и ефективна енергийна система. Когато бъде открита програмата, ще направим всичко възможно да бъдат отпуснати средства за рехабилитация на мрежата, каза директорът и заяви, че дружеството има готовност за подмяна на 150 км топлопровод на година при осигурено финансиране.
Относно изцяло спряното топлоподаване в "Изгрев" и "Изгрев" Петър Петров обясни, че има голяма авария по магистрален водопоровод, която се отстранява. Текат и няколко планови ремонта, които ще предизвикат и няколко локални спирания. Достъпът до квартала е труден поради необходимостта от временна организация на движението и многото еднопосочни улици, което допълнително затруднява работата, обясни Петров.
В момента има около 1000 абонатни станции, които са спрени, съобщи директорът и каза, че очаква до няколко дни само в 200 абонатни станции да има "някаква форма на усложнено топлоподаване". 183 служители се грижат за отстраняване на авариите на ТЕЦ "София Изток", по авариите в целия град работят общо 353 човека, информира Петров.
Той се ангажира с обявяването на по-ясен график за бъдещите спирания на топлоподаването, за което настояха днес общинските съветници и гражданите, както и председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.