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Догодина ще се осъществи най-голямото обновление на превозните средства в градския обществен транспорт на София от 2016 г. насам.  Сред целите на Иван Николов, който от 20 октомври еновият зам.-кмет на София, отговарящ за транспорта и градската мобилност, са още подобряване на условията на работа на водачите, на услугата за пътниците, за оптимизиране и където е нужно - обновяване на пътната маркировка и сигнализация.

Столична община

"Някои от заявените австрийски автобуси ще видим още тази година - по натоварените линии 204 и 280 - отбеляза пред БНР-Радио София Николов. - Вече направихме полеви тестове с тях. До Нова година очакваме и 13 автобуса специално за линиите до Витоша."

През 2027 г. трябва да дойдат и 125 други нови превозни средства - тролеи и електробуси.

Планирано е пускането на 2 нови тролейбусни линии. Едната ще свързва кварталите "Люлин" и "Гоце Делчев", а другата - "Надежда" с "Младост".

Ще има и 2 нови линии, обслужвани с електробуси.

Според приетата визия за столицата до 2030 г., ролята на градския транспорт трябва да се повиши с 10%. Това е и един от начините за намаляване на задръстванията по софийските пътища, смята зам.-кметът.

Николов потвърди, че се обмисля разширяването действието на нискоемисионните зони, но не като териториален обхват, а като времетраене от годината.

Работи се и по въвеждане на още локации на зелени вълни и координирани трасета.

София има нужда и от генерален план за организация на движението, но изработването му изисква повече време е работа. Предварителният му вариант може да е готов още през 2027 година.

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