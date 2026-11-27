Аварии оставиха на студено блокове в "Лозенец", "Младост", както и училище и ясла в "Толстой"

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Без топлоподаване заради аварии са нови части от столицата, сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация София".

В "Лозенец" са засегнати абонатите на ул. "Света гора" №35, 40, 42, бул "Джеймс Баучер" №20, 22, 22А. Очаквано възстановяване на топлоподаването е насрочено за 29 ноември.

Без парно и топла вода са живущите в бл.324, 324А, 325А вх.1 и вх.3 в "Mладост 3", като очаквано възстановяването също е заявено за 29 ноември. До тогава ще е нарушено топлоподаването и на ул. "Подполковник Калитин" № 3 - Столичен електротраспорт в "Банишора".

Абонатите на ул. "А.П.Чехов" №10, ул. "Ф. Ж. Кюри" №8, 10 и бл. 81 в кв. "Изток" няма да имат топлоподаване до 29 ноември. Същото се отнася и до 54 СОУ и 62-ра детска ясла в "Толстой".

В бл.125 в "Дружба 1" няма да има парно и топла вода до 12 декември, добавя БТА.

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За днес от 17 ч. е организиран протест на "Орлов мост" срещу липсата на парно и топла вода заради ремонти на топлопреносната мрежа през отопляемия сезон от страна на "Топлофикация София" и честите аварии.

Протестът е съгласуван със Столична община.

Основното искане на организаторите на протеста е дружеството да осигури надеждна услуга срещу сметките, които потребителите заплащат. "Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме", заявиха организаторите в призива си, разпространен в социалните мрежи.

Ден по-рано кметът на София Васил Терзиев каза на брифинг в Столичната община след инициираната от него среща с ръководството на "Топлофикация София" ЕАД и представители на Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с авариите в студентските общежития и други части от столицата, че трябва да се направят големи инвестиции в "Топлофикация София", за да може дружеството да бъде закрепено финансово и да бъде подменена мрежата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.