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Нови аварии по топлопреносната мрежа оставиха части от четири столични квартала без парно и топла вода. Това показва справка на интернет страницата на "Топлофикация София".

В квартал "Дружба" 1 без топлоподаване са блокове 100, 101 и 129. Аварията е регистрирана днес в 11:40 часа, а очакваният срок за възстановяване на услугата е 13 ноември.

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Без парно и топла вода са и част от квартал "Изток" – хотел "Четири сезона", ул. "131" № 2А, 3 и 5, както и бул. "Г. М. Димитров" № 26 и 32. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 11 ноември.

Засегната е и част от квартал "Мусагеница", където без топлоподаване са блокове 86Б, 87, 88, 88А, 107, 108, 109 и 111, както и училище "Иван Апостолов". Очакваният срок за отстраняване на аварията е 11 ноември, допълва БТА.

В квартал "Левски Г" без парно и топла вода е блок 9. Очаква се услугата да бъде възстановена на 10 ноември.

Това са поредните аварии в столицата през последните седмици

В края на септември стана ясно, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) извършва втора седмица извънредна проверка на "Топлофикация-София" по повод зачестили жалби от граждани за системна липса на топлоподаване. 

Преди три дни беше спряно топлото и в голяма част от столичния район "Люлин".

На 7 ноември ще части на столицата останаха без топлоподаване заради аварии. Засегнато бе и Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна", както и части от "Красна поляна", "Гео Милев" и "Слатина".

Подобни проблеми имаше още и в "Мусагеница", "Студентски град" и други части на столицата.

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