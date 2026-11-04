256 Снимка: БТА

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Нерегламентиран обект за клане на животни е установен при съвместна проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София област и служители на полицията в имот в Ихтиман. Проверката е извършена след постъпил сигнал, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В имота са установени 16 коня и едно говедо, които не са идентифицирани по установения ред. Обектът не е регистриран като животновъден. Осем от конете са били натоварени в транспортно средство, което няма необходимата регистрация за превоз на живи животни.

Открити са следи от клане на животни и изхвърлени странични животински продукти. В имота е имало и хладилна камера, както и месо, глави и субпродукти от говеда и коне, без документи за произход. Дейността е извършвана при неспазване на хигиенните изисквания и без необходимата регистрация по Закона за храните.

Насочени за унищожаване са 100 кг месо и 80 кг субпродукти. По данни на собствениците месото е използвано за производство на месни продукти, които са продавани в квартала.

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На животните е наложена възбрана за движение до получаване на резултатите от назначените изследвания за установяване на здравния им статус.

За констатираните нарушения са предприети съответните административни мерки. Действията на компетентните органи по случая продължават.

БТА припомня, че преди дни инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково разкриха незаконна кланица в частен имот в Симеоновград. При проверката са установени близо 500 килограма трупно месо и странични животински продукти.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.