Решението е на Столичния общински съвет, а групата общинари на БСП заяви, че ще го оспори в съда

683 Колаж: БТА/GoogleMaps

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Част от улица "Латинка" в близост до Посолството на Руската федерация в София ще носи името на руската журналистка Анна Политковская. Това реши Столичният общински съвет (СОС) на днешното си заседание с 29 гласа "за", 15 "против" и четирима "въздържали се".

Председателят на СОС Цветомир Петров обясни, че за приемането на доклада е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите. При гласуването в залата бяха 48 общински съветници.

Столичният общински съвет реши да се преименува участъкът между улиците "Никола Мирчев" и "Незабравка" в район "Изгрев". Останалата част от улицата запазва името "Латинка", съобщи БТА. Предложението беше внесено от "Демократична България" и подкрепено от съветници от различни групи без БСП.

По време на дебата Иван Таков от БСП определи доклада като нецелесъобразен. Според него Политковская няма връзка с България и София, а предложението е мотивирано от геополитическо противопоставяне.

Таков заяви, че според него общинската наредба не допуска частично преименуване на улици и че промяната ще създаде административни затруднения за гражданите, които ще трябва да сменят адресите в личните си карти. Той каза, че ако областният управител върне решението и съветът го приеме повторно, групата на БСП ще го оспори в съда.

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Симеон Ставрев от "Демократична България" отхвърли възражението за законосъобразността на предложението. Той посочи, че съветът и преди е приемал подобни доклади, включително за именуване на улица на журналиста Милен Цветков. По думите му Политковская е защитавала свободата на словото, а смъртта ѝ е символ на смелостта на журналистите, които се опитват да разкрият истината.

На улица "Латинка" 15 беше домът на бившия премиер Андрей Луканов, който беше застрелян на това място сутринта на 2 октомври 1996 г., докато излиза от кооперацията си. Застреляна е и руската опозиционна журналистка Анна Политковская, чието име ще носи отсечката на гърба на руското посолство - тя е убита отново на излизане от входа на своята кооперация на 7 октомври 2006 г. Известна е с публикациите си в "Новая газета", които отразяват войните в Чечения и критикуват нарушаването на човешките права в Русия. Вестникът обяви, че спира в края на октомври под натиска на руските власти.

Това не е първото преименуване на отсечка в района на Руското посолство. В първите месеци на войната в Украйна СОС нарече 96-метрова алея между бул. "Драган Цанков" и оградата на дипломатическата мисия "Героите на Украйна". Отсечката нямаше име преди това. Общинарите нарекоха градинката в близост "Борис Немцов".

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