Проверки с "таен клиент" показали, че и в двата клуба не са издадени касови бележки след плащане. Инспекторите установили и разминавания между отчетените обороти и парите в касите

871 Снимка: АР/БТА

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Инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" в Националната агенция за приходите установиха общо 16 нарушения при проверки в два известни нощни клуба в София, съобщиха от НАП.

Акцията е проведена в нощта на 7 срещу 8 ноември, събота срещу неделя.

Проверките започнали с контролни покупки, извършени от служители на приходната агенция, представящи се за обикновени клиенти. И в двата клуба след заплащане на сметката не била издадена касова бележка. След това инспекторите се легитимирали и пристъпили към проверка на фискалните устройства и наличностите в касите.

Сред установените нередности са неиздаване на касови бележки, разминаване между сумите, отчетени на фискалните устройства, и наличните пари в касите, неправилно отчитане на начините на плащане, както и липса на задължителни реквизити във фискалните бонове.

От НАП предупреждават, че за установените нарушения може да бъде наложена принудителната административна мярка "запечатване на обект". Агенцията не съобщава имената на проверените заведения, нито дали вече са издадени наказателни постановления.

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Проверките са част от засиления контрол на приходната агенция върху търговските обекти. По данни, оповестени от НАП, през тази година до момента са извършени над 33 000 проверки по метода "таен клиент" - повече от 29 500 за цялата 2025 г. Част от обектите се избират след сигнали от граждани, други попадат в списъци с рискови търговци или се проверяват на случаен принцип.

От приходната агенция напомнят, че потребителите също могат да следят дали търговците отчитат коректно продажбите си. Това става чрез мобилното приложение NRA Mobile, което позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка и проверка на данните за нея. Приложението е достъпно за телефони с iOS и Android.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700, или на електронната поща [email protected].

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