Как ще се осъществява пътуването и кога се очаква да завърши ремонтът

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Движението на влаковете през Централна гара София ще бъде променено от понеделник, 2 ноември т. г., заради мащабната реконструкция на железопътния възел. В продължение на близо четири месеца и половина коловозите от първи до единадесети включително ще останат затворени.

Част от влаковете ще продължат да тръгват и пристигат на Централна гара, докато за други направления ще бъде осигурено прекачване. Пътниците изразяват притеснения относно очакваните неудобства, включително заради състоянието на гара София Север, предаде БНР.

Как ще се осъществява пътуването и кога се очаква да завърши ремонтът?

От 2 ноември до 18 март догодина движението по коловозите от първи до единадесети включително на Централна гара София ще бъде спряно. Ограничението е свързано със следващ етап от реконструкцията на железопътния възел, който предвижда изграждане на нова контактна мрежа и обновяване на железопътната инфраструктура.

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Промените ще засегнат част от хората, които използват влак всеки ден. За някои направления ще бъдат използвани останалите функциониращи коловози, а при други ще се организира трансфер до близките гари.

Едно от основните опасения на пътуващите е състоянието на гара София Север, към която ще бъдат насочвани част от тях.

От Националната компания "Железопътна инфраструктура" уверяват, че са извършени нужните проучвания дали съседните гари имат капацитет да обслужват пътниците по време на ремонта. Това заяви заместник-генералният директор по експлоатацията в НКЖИ Георги Вардев.

Независимо от затварянето на коловозите, от Централна гара ще продължат да се движат влакове по различни маршрути.

Модернизацията е част от проекта за развитие на железопътния възел в София. Той включва не само обновяване на коловозите, но и изграждане на нова контактна мрежа, модернизиране на сигнализацията и телекомуникациите, въвеждане на съвременни системи за управление на движението, както и удължаване на пешеходния подлез към северната страна на гарата.

Първоначалната договорена стойност за модернизацията на железопътния участък между София и Волуяк, който обхваща и гара Обеля, възлиза на приблизително 102 милиона евро. Средствата са осигурени чрез Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.

Ремонтните дейности ще се изпълняват поетапно, като част от ограниченията се очаква да бъдат премахнати преди цялостното приключване на проекта. Според Георги Вардев работата по контактната мрежа трябва да приключи през април 2028 г., а строително-монтажните работи през май същата година.

До тогава пътниците следва да следят актуалните разписания и да предвиждат повече време за своите пътувания.

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