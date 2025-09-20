Събитието "Заедно за Един По-Чист Свят!" е част от Европейската седмица на мобилността

215 Снимка: ЕС

На 21 септември (неделя) от 10:00 ч. площада пред Националния исторически музей в Бояна ще събере семейства, експерти и институции около простия, но решаващ въпрос: как един голям европейски град прави устойчивата мобилност ежедневна, достъпна и справедлива. Събитието "Заедно за Един По-Чист Свят!" е част от Европейската седмица на мобилността (16-22 септември) и превежда европейските цели към човешки мащаб — чрез игри, диалог и практични демонстрации, а не чрез лозунги.

Тазгодишната тема на кампанията — "Мобилност за всички" — поставя фокус върху приобщаването: обществен транспорт, ходене и колоездене, които са налични, достъпни и безопасни за всеки, независимо от доходи, адрес или способности. Десет български общини вече са регистрирани в общоевропейската платформа, а местните програми — от "Ден без автомобили" до отворени станции за мониторинг на въздуха — показват как европейските принципи се превръщат в конкретни решения на терен.

Софийското събитие подрежда тези идеи в живо преживяване. Щанд, посветен на Европейския климатичен пакт, кани деца и родители да изпитат собствените си навици и нагласи чрез кратки формати с ясно послание: "WorkOut for the Planet" (спортна мини-активност, след която всеки избира конкретно лично действие), "Climate Quiz for Children and Families" и "Climate Pact Dinosaur Game" — игри, които правят темите за въздуха, транспорта и климата разбираеми и забавни. Потвърденото участие на посланиците на Пакта Вихрен Митев (автор на "Екологичния манифест", 2016 г., основател на Фондация "МанЕко") и Полина Дикова (специалист по устойчиви финанси, член на управителния орган на Еко Клъстър България) добавя експертен контекст и лични примери за това как индивидуалните решения се мащабират до обществена промяна.

Европейският климатичен пакт — инициатива на Европейската комисия — е рамката, която събира граждани, организации и местни власти около общата цел за климатична неутралност до 2050 г. Неговата логика е прагматична: когато действията са близо до хората, промяната става устойчива. В България Пактът разчита на Cleantech Bulgaria като регионален координатор — мрежа за иновации, която превежда европейските политики на езика на общностите и бизнеса, подпомага местни партньорства и показва, че "зеленото" е въпрос не само на убеждения, а на по-добра градска среда и работеща икономика. Официалната комуникационна агенция на Пакта у нас е Active Group — екипът, който превръща експертното съдържание в истории, разбираеми за широка публика и национални медии.

Организатори на събитието са Център за градска мобилност и Столична община, Природен парк "Витоша", Cleantech Bulgaria, E-Mountain Bike, "Зелена София", KIA Bulgaria, #ebikerental, #Exeron, #yellowtaxi и BoDo Solutions. Тази комбинация от публичен и частен сектор не е просто списък с логотипи; тя е условието амбицията да стане практика — от политиката, през инфраструктурата, до поведението на хората в неделната сутрин.

За публиката детайлът е важен, а входни бариери — няма, участието е свободно, мястото е познато, форматът — приятелски. За града залогът е по-голям. Ако устойчивата мобилност звучи абстрактно, тук тя се разказва през игри, решения и разговори, които могат да се повторят в понеделник — на път за училище, в автобуса, на велоалеята.

Събитието "Заедно за Един По-Чист Свят!" започва в 10:00 ч. на 21 септември пред НИМ. Няма регистрация, има любопитство — и шанс София да направи още една малка крачка към град, в който "мобилност за всички" е не слоуган, а навик.

