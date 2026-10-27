Планинските спасители съветват туристите да не изпадат в паника при среща с диво животно и да бъдат добре подготвени за зимни условия

3385 Снимка: Скрийншот от БНТ

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Мечка е била забелязана в близост до Симеоновския лифт, в района на хижа "Северина" на Витоша в неделя. Животното е било видяно от Никола Нешев, доброволец в Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

"След дежурство слизах по пътя в посока Бистрица. След един от завоите видях мечка, която стоеше на пътя. Тя се стресна, подскочи и изчезна някъде надолу", разказа Нешев по БНТ.

Това е първата толкова близка среща с мечка за доброволеца и споделя, че доколкото може е запазил самообладание.

По думите му животното бързо се отдалечило.

"Тя си живее тук. Ние сме гости в планината, а не тя", коментира Нешев.

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Мястото се намира в близост до резерват "Бистришко бранище", където присъствието на мечки е напълно естествено.

Планинските спасители предупреждават, че с понижаването на температурите и появата на първия сняг по високите части на Витоша е възможно мечките да търсят храна на по-достъпни места, докато се подготвят за зимата. Това обаче не означава, че всяка среща с диво животно представлява непосредствена опасност. При среща с мечка е важно туристите да запазят спокойствие, да избягват резки движения и да не се опитват да се приближават до животното. Не се препоръчва то да бъде хранено или преследвано за снимки.

"Лично аз не бих се опитвал да я храня или да я снимам отблизо. Бих се постарал да се отдалеча спокойно и безопасно. Това бих посъветвал и останалите туристи", казва Нешев.

"Животните не искат да имат срещи с нас и колкото по-отдалече те успеят да ни чуят, че сме там, сами ще си тръгнат и няма да има срещи", каза още той.

Планинските спасители предупреждават още, че преходът от есен към зима е един от най-рисковите периоди за планински туризъм. По високите части вече има сняг, а теренът може да бъде мокър, хлъзгав и нестабилен. Затова е важно туристите да съобразяват маршрутите си с метеорологичните условия и собствената си подготовка.

ПСС препоръчва да не се тръгва без подходяща екипировка. Необходими са топли дрехи, високи непромокаеми обувки с добър грайфер, зареден мобилен телефон и, по възможност, външна батерия. Добре е близък човек предварително да бъде информиран за маршрута и очакваното време за връщане.

При влошаване на времето или неподходящи условия е по-разумно преходът да бъде отложен. От Витоша доброволецът в Планинската спасителна служба призовава туристите да бъдат внимателни, да не подценяват промените във времето и да помнят, че планината е естественото местообитание на дивите животни.

По-рано този месец зачестили появи на мечки в близост до населени места вдигнаха на крак горските и общинските власти в Южна България. Докато в Родопите институциите успешно уловиха и преместиха в ловно стопанство "Кормисош" двете млади мечки, които седмици наред навлизаха в девинското село Гьоврен, в Сандански бе забелязан едър хищник над градския зоокът, което наложи спешни предупреждения към жителите и туристите да избягват разходките в района.

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