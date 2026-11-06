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Мъж обра два търговски обекта в столичния квартал "Редута" в рамките на минути. Охранителна камера е заснела как извършителят влиза в месарница, насочва се към касата и отмъква оборота само за 30 секунди.

Търговският обект е бил обран на 31 октомври около 2:30 часа сутринта. По думите на собствениците няма никакви следи от взлом, а крадецът е бързал през цялото време. Той е успял да отвори вратата, да вземе парите от касата, да излезе и да заключи. Открадната сума е 1055 евро.

"Обирът е бил преднамерен и човекът е знаел много добре, защото много бързо се ориентира и в магазина, и в самото разположение на касата, къде точно са парите. Според мен е влизал или е бил клиент", разказаха потърпевшите по "Нова телевизия".

Мъжът е бил с качулка и лицето му остава скрито. Кражба е имало и в съседното кафене. Според собствениците на обраната месарница извършителят е същият човек. "Не е доказано, но изглежда по абсолютно същия начин, в същия ден", смятат те.

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По думите им двата обира не стават по едно и също време. "Нас ни обират в 02:14 часа. Съседният обект - около 6:30 сутринта, което е още по-интересно, защото е в една и съща вечер", добавят собствениците.

От СДВР съобщиха, че вече работят по случая. Няма официална версия, че крадецът е един и същ, но разследват случая.

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