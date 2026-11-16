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Мъж е открит мъртъв тази сутрин на спирка на градския транспорт в близост до Националната художествена академия в София, съобщиха от от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Сигнал за случилото се е подаден от гражданин по-рано тази сутрин. Според първоначалната информация на полицията на мъжа му е прилошало, след което е починал.
Починалият е 50-годишен, като самоличността му е установена.
Към момента няма официална информация за възрастта и самоличността на починалия.
През януари тази година 44-годишен ватман почина по време на работа, докато трамвай по линия 20 е престоявал на спирка на столичния булевард "Шипченски проход".
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През юли тяло на човек беше открито на ул. "Алабин" срещу служебния вход на Съдебната палата.
През август пък мъж издъхна в района на площад "Македония" в София.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.