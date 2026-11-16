Починалият е 50-годишен, като самоличността му е установена

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Мъж е открит мъртъв тази сутрин на спирка на градския транспорт в близост до Националната художествена академия в София, съобщиха от от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Сигнал за случилото се е подаден от гражданин по-рано тази сутрин. Според първоначалната информация на полицията на мъжа му е прилошало, след което е починал.

Починалият е 50-годишен, като самоличността му е установена.

Към момента няма официална информация за възрастта и самоличността на починалия.

През януари тази година 44-годишен ватман почина по време на работа, докато трамвай по линия 20 е престоявал на спирка на столичния булевард "Шипченски проход".

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През юли тяло на човек беше открито на ул. "Алабин" срещу служебния вход на Съдебната палата.

През август пък мъж издъхна в района на площад "Македония" в София.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.