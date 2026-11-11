Председателят на КЗК поиска конкретен график за възстановяване на топлоподаването и предупреди за колективни искове, ако дружеството не изплати дължимите неустойки

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Конкретен график за възстановяване на парното и топлата вода поиска председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова от директора на "Топлофикация София" Петър Петров на заседание на комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет (СОС), свикано поради множеството аварии, предимно в източните квартали на града.

Мая Манолова заяви, че по закон дружеството дължи неустойки, които коректно трябва да бъдат отразени във фактурите за ноември, които ще бъдат получени през декември. Ако тези неустойки не бъдат платени, председателят на КЗП заяви, че ще бъдат заведени колективни искове.

Топлоснабдителното дружество е длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април. Това е нормата, която би следвало да ви ръководи и да защитава потребителите, заяви Манолова. Тя подчерта, че хората не се интересуват от това кога е приет бизнес планът на дружеството, какви анализи са направени, кога и защо толкова късно се провеждат обществените поръчки. Хората искат това, на което имат право - да имат парно и топла вода, каза Манолова.

Тя посочи, че повече от 10 години не е пропуснала заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което се обсъждат цени и общи условия на енергийните дружества, включително и на "Топлофикация София", и никога не е видяла кмета на София или представител на ръководството на СОС, който е принципал на дружеството.

Манолова обвини Петров, че прави "еквилибристика" с това кое е планов ремонт, авария или профилактика. Според председателя на КЗП се прави опит всички аварии да бъдат представени като планови ремонти или профилактики, защото за тях неустойки не се дължат. Манолова предупреди директора, че ако се опита да "стъкмява" по този начин крайните резултати колко време потребителите са били без парно и без топла вода, хората ще се обърнат към съда.

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Според Манолова абонатите на "Топлофикация София" не са длъжни да носят отговорност за това дали дружеството има пари за ремонт и профилактика, за да поддържа в нормално състояние топлопреносната мрежа.

Относно концесията като вариант за оздравяване на "Топлофикация" Манолова заяви, че "хората не искат и да чуват за концесия". Хората даже ви подозират, че това разтягане на тези ремонти има някаква цел, обърна се Манолова към Петров. Според председателя на КЗП на концесионера ще трябва да се плаща концесионна такса, той ще трябва да вземе кредит, да му се смята норма на печалба, след това - норма на възвръщаемост на капитала, и всичко това ще бъде заплатено от столичани.

Манолова каза, че е очевидно, че ръководството на "Топлофикация" не може да предоговори лихвите, които плаща по задълженията, и затова трябва да се намеси ръководството на Столичния общински съвет, както и кметът на София. Дружеството има задължения към "Булгаргаз", но колкото и да нараства дългът на дружеството, то така и не го плаща. "Вие тази газ, която наистина е поскъпнала, също не я плащате", заяви председателят на КЗП.

По-рано по време на изслушването в Столичния общински съвет изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров увери, че парно ще има, но призна, че дружеството е изправено пред сериозни технически и финансови проблеми. По думите му в мрежата има над 500 активни проблема, като 87 от тях са аварии с прекъснато отопление, а 425 са свързани с частично прекъсване на топлоподаването.

Петров обясни, че не може да посочи точни срокове за възстановяване на услугата, тъй като непрекъснато възникват нови аварии. Той посочи, че вече са подменени над 20 километра от топлопреносната мрежа, а до края на годината се очаква обновените участъци да надхвърлят 53 километра. Според него трайното решаване на проблемите е невъзможно без сериозни инвестиции.

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