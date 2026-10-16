След пет години съдебни спорове Столичната община прие проект за нов устройствен план, който намалява допустимата височина от 75 на 26 метра

1905 Снимка: Скрийншот

Чуйте статията:

Нов устройствен план ограничава застрояването до 26 метра височина на терена на т.нар. Дупка, в непосредствена близост до ул. "8 декември" в Студентски град в София, съобщиха от Столичната община.

След пет години на административни спорове, съдебни процедури и затворена за движение част от ул. "8 декември", Столичната община прави решаваща стъпка към приключването на един от най-тежките инфраструктурни казуси в Студентски град, посочиха от Общината. Днес Общинският експертен съвет по устройство на територията прие проект за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за терена на т.нар. Дупка - огромния строителен изкоп, който от 2021 г. застрашава уличната инфраструктура и затруднява движението в квартала. Предстои окончателното одобряване на плана с административен акт на кмета на София Васил Терзиев, след изпълнение на необходимите процедурни изисквания.

Новият план ограничава максималната височина на застрояването до 26 метра (8 етажа) вместо първоначално предвидените 75 метра (около 25 етажа). Така устройствените параметри се привеждат в съответствие с Общия устройствен план на София и се създават условия за реализиране на инвестиционно намерение, съпроводено с необходимото укрепване на терена.

От Общината припомнят, че историята на "Дупката" започва с инвестиционно намерение за изграждане на 75-метрова сграда в непосредствена близост до ул. "8 декември". През 2019 г. са одобрени устройствени документи, допускащи застрояване с такава височина, въпреки че действащият Общ устройствен план предвижда максимална височина от 26 метра за съответната устройствена зона. През 2021 г. започналите изкопни работи за бъдещата сграда водят до компрометиране на прилежащия терен, пропадане на част от тротоара и застрашаване на пътното платно. Строителството е спряно, но огромният изкоп остава, а част от улицата е затворена за движение.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Същата година Столичният общински съвет възлага служебно изменение на устройствения план заради установеното несъответствие с Общия устройствен план. Следват съдебни обжалвания, възражения от собствениците и продължителни административни процедури, които не водят до трайно решение на проблема. През 2026 г., след постъпило мотивирано предложение от собствениците на имотите, Направление "Градско планиране и развитие" придвижва процедурата за изработване на нов план за регулация и застрояване, отбелязват от Общината.

Със заповед на кмета на София от 9 юни 2026 г. е възложено служебното му изработване. Проектът предвижда обособяване на четири урегулирани поземлени имота с възможност за жилищни и общественообслужващи функции, магазини, офиси, хотел и други допустими дейности. Предвиденото застрояване е с максимална височина 26 метра и е съобразено с устройствените показатели на Общия устройствен план. Новият проект е съобщен на заинтересованите собственици, като в законоустановения срок не са постъпили възражения. Съгласие с него е изразил и кметът на район "Студентски".

Приемането на новия ПУП е ключова стъпка, но не и окончателно решение на инфраструктурния проблем.

Основната цел на Столичната община е да бъдат създадени условия за трайно укрепване на изкопа и прилежащия терен, възстановяване на компрометираната улична инфраструктура и безопасно отваряне на затворената част от ул. "8 декември". Предстоят необходимите административни и технически процедури, които трябва да гарантират безопасното изпълнение на строителните и укрепителните дейности.

През май 2026 г. от столичния район "Студентски" съобщиха, че след 5 години съдебни битки и преговори между Столичната община и инвеститора, изглежда, остават няколко крачки пред възможността за укрепване на свличащата се улица и безопасно отваряне на ул. "8-и декември". От района информираха, че в Столичната община в началото на месец май е постъпило предложение от собственика за нова градоустройствена процедура. С нея се предлага намаляване височината на обекта от 75 метра на 26 метра (8 етажа).

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.