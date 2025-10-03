Кметът на София Васил Терзиев задейства националната система за ранно известяване BG-ALERT, за да предупреди за усложнена зимна обстановка на Витоша. Причината е натрупващата снежна покривка, която създава сериозен риск от горолом - падащи дървета и клони.

Като превантивна мярка всички подходи към планината за моторни превозни средства (МПС) са временно затворени.

Първи сняг заваля в София (видео/снимки)
В съобщението, изпратено до мобилните телефони в региона, се посочва:

"Внимание! Образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша. Опасност от горолом (падащи дървета и клони). Подходите за МПС са временно затворени. Кмет на Столична община."

Предупреждението идва няколко часа след като кметът Терзиев публикува в социалните мрежи информация за предприетите мерки по снегопочистването в планината. Тогава той заяви, че екипът му е реагирал на първия сняг и че това е резултат от въведената миналата зима реформа в организацията и контрола на зимното поддържане.

