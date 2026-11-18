Четирима загинаха, а 17 души пострадаха при тежка катастрофа там на 5 юни

860 Снимка: БТА

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Кметът на София Васил Терзиев направи символична първа копка на ремонта на ул. "Челопешко шосе" в участъка от надлеза на Софийския околовръстен път до моста над р. Лесновска в район "Кремиковци". Преди копката беше отслужен водосвет. На събитието присъстват кметът на район "Кремиковци" Лилия Донкова и заместник-кметът по строителство Емилиян Георгиев.

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Снимка: БТА

Това е първата от трите фази по цялостната реконструкция на "Челопешко шосе", каза Терзиев, цитиран от БТА. По думите му се ремонтира отсечка от 1,7 км на стойност 3,4 млн. евро. Срокът за реализация на обекта е 120 календарни дни. Предстои работа по укрепване на основата, отстраняване на проблеми с отводняването и изграждане на тротоари на места около Ботунец. Основна реконструкция на пътя не е правена от 60-70 години, когато е построен, допълни кметът.

Снимка: БТА

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Догодина предстои да започне втората отсечка с възложител район "Кремиковци" - още 3,7 км, а в момента се проектира третата отсечка - от Ботевградско шосе до Софийския околовръстен път, каза още Терзиев. Той определи проекта като изключително важен, тъй като става дума за натоварена артерия с много хора и камиони.

Снимка: БТА

Временната организация на движението ще се извърши в четири етапа, обясни заместник-кметът Емилиян Георгиев. Общите срокове са 120 календарни дни, а първият етап е 55 календарни дни. Георгиев посочи и други обекти, по които в момента се работи - релсовият път на "Мария Луиза", дейностите по бул. "Копенхаген" от "Цариградско шосе" до метростанцията в близост до "Александър Малинов", съоръжението на моста на ул. "Коломан", както и множество дейности в северните райони по линия на ВиК инфраструктурата.

Снимка: БТА

Кметът на район "Кремиковци" Лилия Донкова каза, че на практика всички пътища в района са недостатъчно обновени и се нуждаят от ремонти, но основните артерии са изключително важни. По думите й освен "Челопешко шосе", с което има много проблеми, ремонт се нуждае и държавният път "Ботевградско шосе" - в момента се ремонтира в посока от Яна към Елин Пелин, но и участъкът до Яна има нужда от ремонт.

Четирима загинаха, а 17 души пострадаха при тежка катастрофа на "Челопешко шосе" на 5 юни, в която два автомобила се сблъскаха при гонка и единият се вряза в автобус от градския транспорт.

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