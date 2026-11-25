При претърсването на дома на 39-годишния обвиняем в София са открити и наркотични вещества

96 Снимка: Фейсбук на Киберпрестопност ГДБОП

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Киберполицаи от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) задържаха 39-годишен мъж за съхранение на материали, съдържащи детска сексуална експлоатация. При претърсване на дома му са открити и наркотични вещества, съобщиха от дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП и Софийската районна прокуратура.

Мъжът е арестуван при специализирана полицейска операция, проведена на 23 ноември 2026 г. на територията на София.

При извършените процесуално-следствени действия разследващите са иззели мобилни телефони, компютър, лаптоп и различни устройства за съхранение на информация. В жилището са открити също пет стъклени буркана с канабис и други наркотични вещества.

Софийската районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност 39-годишния Дж. С. Според събраните до момента доказателства в периода от 5 януари до 23 ноември 2026 г. обвиняемият е съхранявал материали със сексуална експлоатация на деца.

На мъжа е повдигнато и второ обвинение - за държане на наркотични вещества без надлежно разрешително. Според информацията на прокуратурата става въпрос за 2,60 грама канабис и 3,37 грама амфетамин.

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С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Разследването по случая продължава под надзора на държавното обвинение.

Това е пореден подобен случай в столицата през последните месеци. През октомври Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 57-годишен мъж за съхранение на материали със сексуална експлоатация на деца в дома му.

Предходния месец онтимафиоти от дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП задържаха 28-годишен мъж в Перник за съхранение и разпространение на порнографски материали със сексуално насилие над непълнолетни и от двата пола.

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