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Кметът на София Васил Терзиев назначи Иван Николов за заместник-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност", считано от вторник, 20 октомври, съобщават от пресцентра на Столичната община.

Досега Николов заема длъжността директор на дирекция "Транспорт" в Столична община, където от 2017 г. работи по управлението и развитието на обществения транспорт, оптимизацията на транспортната мрежа и подготовката на инвестиционни проекти, се посочва в съобщението.

"Основната задача пред новия заместник-кмет е да ускори изпълнението на започналите проекти и да осигури по-добра координация с транспортните дружества. Приоритетите включват въвеждането в експлоатация на новите превозни средства, оптимизацията на маршрутите и подобряването на скоростта и редовността на градския транспорт чрез по-добра организация на движението и приоритет за превозните средства на обществения транспорт, информира СО.

Работата ще бъде насочена и към осигуряване на допълнително финансиране за модернизацията и ежедневната дейност на транспортните дружества, подобряване на условията на труд и преодоляване на недостига на кадри. Сред задачите са също подготовката на нов Генерален план за организация на движението и разработването на транспортен модел на София.

На 1 октомври от СО информираха, че Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност", а кметът на София Васил Терзиев ще поеме временно функциите му.

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