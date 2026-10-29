В центъра в Утрехт, Нидерландия, ще бъдат лекувани най-тежко болните деца

342 Снимка: БТА

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Болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" и най-големият център за детска онкология в Европа, подписаха меморандум за сътрудничество между Клиника по детска клинична хематология и онкология и Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, който се намира в Утрехт, Нидерландия.

Меморандумът е изключително важна стъпка в развитието на най-чувствителната област на детското здравеопазване - грижите за онкологично болните деца в България.

Princess Máxima Center for Pediatric Oncology в Утрехт е не само болница, а уникален научно-изследователски болничен комплекс, който обединява на едно място високоспециализирано лечение, иновативни изследвания и обучение в областта на детските онкологични заболявания, съобщиха от ИСУЛ. Центърът отваря врати през 2018 г. под патронажа на кралица Максима и оттогава концентрира лечението на всички деца с онкологични заболявания в Нидерландия и развива широка международна дейност.

Всяка година в нидерландския център се диагностицират и лекуват около 600 новозаболeли деца от цяла Нидерландия и приблизително толкова от Европа. Болницата разполага с 87 болнични легла и 35 легла в дневен стационар. Центърът има сключени договори за сътрудничество и колаборация с 30 други държави от Европа и света.

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Сътрудничеството между българските клиники по детска онкология и този най-голям всеобхватен център по детска онкология в Европа ще позволи на българските специалисти да се запознаят отблизо с модела на работа и на интегриране на грижите за болните деца, включващи и осигуряване на дългосрочно проследяване на излекуваните пациенти и високо качество на живот, палиативни грижи, психо-социална подкрепа и др.

Българските лекари ще имат възможност да се включат в различни обучения, както и да участват в ежеседмични обсъждания в специализирани бордове, с цел осигуряване и прилагане на най-високите европейски и световни стандарти в грижите за онкологично болните деца.

В Центъра в Нидерландия ще бъде осигурено лечение на най-сложните случаи от България при използване на методи и техники, които все още не се прилагат у нас.

Инициативата съответства пряко на целите на официално стартиралия на 11 март 2026 г. и активно изграждащ се Български национален хъб на Мисията срещу рака (БНХМР). Той свързва клиничната практика, науката, образованието, данните, иновациите и участието на пациентите с целите на Европейската мисия срещу рака.

След съгласие на страните и приемане на оперативен план настоящото партньорство може да бъде развито като пилотна национална линия по детска онкология в рамките на БНХМР. Това би позволило резултатите да бъдат проследявани, споделяни и прилагани и извън отделните лечебни заведения.

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