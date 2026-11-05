"Съгласно проекта на решението аз трябва да доплатя на Столична община 216 000 евро с ДДС", заяви собственикът на терена Милен Христов

732 Снимка: Офис на Милен Христов

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Собственикът на частния терен по трасето на Слънчевата алея в квартал "Княжево" Милен Христов разпространи официална позиция до медиите с настояване за цялостно разрешаване на градоустройствените спорове в полите на Витоша. Документът представя финансовите параметри по предложената имотна замяна с общински парцел в "Драгалевци", устройствения статус на терените и официални констатации на екологичната инспекция. Изявлението идва след поредица от протести срещу застрояването на пешеходния маршрут и възражения от политически сили в Столичния общински съвет.

Приложени снимки и документация ВИЖТЕ ТУК >>

Според предприемача предложената от Столичната община сделка цели преодоляване на натрупани с десетилетия устройствени несъответствия в района на квартал "Драгалевци". В позицията се изтъква съществуващо разминаване между фактическото ползване на терените, уличната мрежа и регулационните планове още от втората половина на миналия век.

"В района на Драгалевци съществуват устройствени несъответствия още от 1974 г. На места изградени улици и подходи не съответстват на действащата регулация и собствеността върху терените. Част от общински и държавни имоти фактически се използват за частни нужди. Чрез предложеното решение за замяна на практика могат да бъдат решени над 50-годишни устройствени проблеми, засягащи не само отделни собственици, но и обществения достъп до планината", посочи Милен Христов.

По думите на инвеститора дебатът в Столичния общински съвет пренебрегва финансовите реалности по преписката. Според представените данни частният собственик поема задължение за директно доплащане в полза на градската хазна, като същевременно част от насрещния общински парцел се отделя за нуждите на уличната регулация.

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"Съгласно проекта на решението за замяна аз трябва да доплатя на Столична община 216 000 евро с ДДС. Освен това, значителна част от общинския терен остава за общината за прилагане на уличните регулации. С оглед на тези факти, сравнението единствено на брутните квадратури между имотите е подвеждащо и създава непълна представа за сделката. При тези условия общината придобива собствеността върху терена в Княжево с цел обособяване на официално обозначен и поддържан пешеходен маршрут", заяви Христов.

Предисторията на казуса започва с покупката на парцела в местността "Беловодски път". Предприемачът посочва наличието на пълна строителна документация и чисто правно състояние към момента на придобиването, след което поставянето на оградата предизвика обществена реакция.

"В началото на 2024 г. придобих имот в района на Беловодски път с инвестиционна цел. Теренът беше закупен с всички необходими документи, включително влязло в сила разрешение за строеж. Не бяха установени тежести, реституционни претенции или други пречки за реализацията на проекта. След покупката оградих парцела, а впоследствие представители на Столична община се свързаха с мен за търсене на алтернативно решение. Приех и в знак на добра воля премахнах оградните пана, тъй като никога не съм имал намерение да възпрепятствам достъпа на хората до планината", посочи собственикът.

След премахването на преградите са проведени преговори с експерти от градската администрация за избор на подходящ компенсационен имот. Теренът в "Драгалевци" е избран след отпадането на други общински терени поради съдебни тежести или права на трети лица, като инвеститорът акцентира върху изградената инфраструктура.

"Достъпът до съседните имоти се осъществява по новоизградена улица, изцяло финансирана от мен след съгласуване с районната администрация. Предложеното решение урежда документално връзките с околната улична мрежа и подстъпите към съседните имоти. Улицата се вписва и като алея, осигуряваща един от основните подходи към Природен парк Витоша откъм квартал Драгалевци", подчерта инвеститорът.

В публичното пространство бяха отправени критики за възможно високо строителство и засягане на горски масиви в "Драгалевци". В писмената си позиция предприемачът отхвърля тези твърдения чрез позоваване на заложените параметри за вилната зона и актуалното състояние на растителността.

"Действащите устройствени показатели не позволяват жилищни блокове. Районът е вилна зона с нисък интензитет на застрояване и преобладаващо озеленяване. Освен това в основна част на имота вече е реализирано строителство, създаващо пречка пред бъдещи строителни инициативи. Приложените снимки показват храстова растителност, един изсъхнал бор, втори бор с увредени корени след изграждане на канализация и няколко саморасли дървета от инвазивния вид айлант. Видовият състав, възрастта, състоянието и екологичната стойност на дърветата трябва да бъдат установени с компетентна експертна оценка", настоя Христов.

Към писмото са приложени и констативни протоколи от Регионалната инспекция по околната среда и водите за съседни общински площи. Проверките описват нерегламентирано складиране на моторни превозни средства без табели, замърсявания с масла и метални отпадъци от авторемонтна дейност, осъществявана от съседни собственици.

"Част от общинските терени в района се използват за частни нужди за паркиране и съхранение на автомобили, включително излезли от употреба, разглобени и катастрофирали превозни средства. Има и официални констатации на регионалната екоинспекция за съхранявани моторни превозни средства без табели и за замърсявания с опасни отпадъци, отработени масла и метали. Съседът ми Венцислав Диков използва част от пространството за паркиране и дори премахна поставени улични бордюри. Опазването на зелената среда и общинската собственост трябва да се оценява с еднакъв стандарт към всички", отбеляза собственикът.

Предприемачът припомня и предишните си дарителски инициативи в туристическата инфраструктура на Витоша, сред които обновяване на площада и пешеходния подход в Драгалевци през 2022 година. Той отправя въпрос към институциите за възможните алтернативи за запазване на маршрута в "Княжево" при евентуален отказ от сделката.

"Инвестирам в имоти само и единствено въз основа на действащите закони, документи и разрешения. Не съм придобивал имота в Княжево с намерението да влизам в конфликт с местната общност. Ако замяната бъде отхвърлена, как ще бъде гарантиран общественият достъп през Слънчевата алея и как ще се уредят регулацията и собствеността? Не твърдя, че замяната е единственото възможно решение, но ако има по-добро, законосъобразно и приложимо предложение, нека бъде представено", заяви Христов.

Докладът за одобряване на предварително писмено съгласие за замяната премина през Постоянната комисия по финанси и бюджет и очаква финално гласуване на сесия на Столичния общински съвет.

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