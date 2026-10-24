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От 11:55 ч. е преустановено движението на влаковете през Централна гара София поради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически превози. Вследствие на това липсва напрежение в контактната мрежа. Аварийни екипи на НКЖИ са на място за отстраняване на повредата, съобщава БТА.

Във връзка с повредата е въведена временна организация на влаковото движение. Отменени са крайградските пътнически влакове № 50283/50280 по направлението София - Перник - София и № 10221/10224 по направлението София - Костенец - София.

За осигуряване на движението са ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които ще се извършва придвижването на влаковите композиции до съседни гари.

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